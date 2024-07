Con cruces de alto voltaje, quedó definido el cuadro de cuartos de final de la Eurocopa 2024 | El Territorio

Ya se conocen los ocho equipos que siguen en carrera y que van en busca del título que se pondrá en juego el próximo 14 de julio.

martes 02 de julio de 2024 | 19:06hs.

Inglaterra y Alemania serán animadores de los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

La Eurocopa 2024 entra en sus instancias decisivas: este jueves quedaron definidos los ochos equipos que conformarán el cuadro de cuartos de final y que buscarán llevarse el trofeo el domingo 14 de julio en el estadio Olímpico de Berlín.

Italia y Bélgica, dos de los candidatos, quedaron en el camino en octavos de final. Pero, otros grandes favoritos siguen en carrera al título: España, Alemania, Portugal, Francia, Países Bajos, Turquía, Inglaterra y Suiza.

Los partidos de cuartos de final se jugarán entre el viernes 5 y el sábado 6 de julio. Las semis, en tanto, serán el martes 9 y el miércoles 10. La final se disputará el domingo 14.

Eurocopa 2024: cruces de cuartos de final de la Eurocopa

Viernes 5 de julio a las 13 (hora argentina): España vs Alemania

Viernes 5 de julio a las 16 (hora argentina): Portugal vs Francia

Sábado 6 de julio a las 13 (hora argentina): Inglaterra vs Suiza

Sábado 6 de julio a las 13 (hora argentina): Países Bajos vs Turquía