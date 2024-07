Aníbal Lotocki fue absuelto por la muerte de Mariano Caprarola | El Territorio

La Justicia falló a favor del cirujano, denunciado por Fernando Burlando, ya que se consideró que la muerte del asesor de moda no tuvo que ver con las prácticas estéticas

martes 02 de julio de 2024 | 20:15hs.

Aníbal Lotocki continúa en la cárcel de Ezeiza, donde está escribiendo un libro, con prisión preventiva, investigado por presunto homicidio a Cristián Zárate. Procesado por este caso, mas no por el fallecimiento de Silvina Luna, el cirujano enfrenta múltiples denuncias entre las que se encontraba la de Fernando Burlando, quien lo acusó de provocar la muerte de Mariano Caprarola. Sin embargo, la Justicia determinó la semana pasada que no había relación alguna entre esta muerte y las cirugías del médico.



Mariano Caprarola falleció en agosto pasado, a sus 49 años. La causa de muerte del mediático fue vinculada a la calcificación renal derivada de complicaciones tras cirugías plásticas a mano de Aníbal Lotocki, a quien se le inhabilitó para ejercer la medicina.



Fernando Burlando, ex abogado y amigo de quien fue panelista en “La Jaula de la Moda”, denunció legalmente la muerte del crítico de moda para esclarecer los motivos de su trágico desenlace y se abrió una investigación para determinar la culpabilidad de Aníbal Lotocki.

El letrado había representado a la familia Caprarola en la causa caratulada como "homicidio", la misma carátula que llevó la de Zárate. No obstante, según determinaron el fiscal y el juez, no habría evidencia científica que pruebe que la implantación del PMMA en el cuerpo del asesor de moda hayan provocado hipercalcemia ni ninguna otra enfermedad.



Cabe recordar que en el momento en que se inició la investigación, la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo, había abordado el tema con cautela en medio de los señalamientos hacia su cliente: "Nosotros no sabemos qué le pasó a Mariano. Como creo que tampoco lo saben ustedes”.