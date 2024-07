Declaró Camila, la prima de Loan: "Negó todo" | El Territorio

La joven prestó testimonio en la fiscalía de Goya a 19 días de la desaparición del pequeño para desmentir la declaración de Laudelina.

Camila, la prima de Loan Danilo Peña, declaró hoy en la fiscalía de Goya, Corrientes, a 19 días de la desaparición del menor y negó la versión de Laudelina sobre el accidente de tránsito. Junto con su hija, la joven se acercó pasado el mediodía hasta el edificio judicial para dar testimonio sobre lo que pasó aquel jueves 13 de junio cuando Loan fue visto por última vez.

Se buscará establecer si lo declarado por Laudelina frente a un fiscal provincial de que se trató de un accidente de tránsito es verídico o es una maniobra de defensa. Alan Cañete, el abogado de la prima del menor, aseguró a que su clienta “negó todo”

Por su parte, el letrado sostuvo en diálogo con la prensa que la joven “no declaró anteriormente porque no fue citada”, al tiempo que ratificó que Laudelina mintió al hablar de un supuesto accidente de tránsito.

“Nosotros creemos que está mal informada y mal asesorada”, señaló Cañete, quien calificó de “imposible” la hipótesis formulada por la tía del pequeño de 5 años.

Además, consideró que “Camila tiene miedo” porque se investiga una red de trata de personas.

"Nuestro compromiso es con Loan”, recalcó el representante de Camila, que estuvo presente en el almuerzo que tuvo lugar en la casa de Catalina, la abuela de Loan, en 9 de Julio.

“Es la peor mentira la de Laudelina”, manifestó el papá de Loan

José, el papá del pequeño desaparecido, habló con los medios con respecto a la declaración de su hermana, sus dudas sobre el accidente, los dichos de su mamá de que Loan no es su hija y la participación de Camila.

“Es la peor mentira la de Laudelina. Pudo haber escuchado un choque más lejos, pero no creo en su versión”, expresó José.

Acerca del testimonio de la tía del menor sobre el accidente, el papá sostuvo: "Yo creo que es todo mentira. No sé cuál es la verdad. Tiene que quebrarse".

Con respecto a Camila, la prima de Loan, destacó: "Ella volvió con Laudelina, siempre estuvieron juntas. No hay forma en que la tía haya visto algo que Camila no".

Al ser consultado sobre una versión que circuló en las últimas horas sobre que el menor no sería su hijo, José expresó: "Loan es hijo biológico mío, no tengo ninguna dudas. No sé por qué mi mamá dice eso, no hay peor mentira que esa".

Lograron abrir los celulares de los detenidos

La Policía Federal Argentina logró abrir los celulares de los detenidos por el caso Loan y las pericias comenzarán el próximo jueves 4 de julio, confirmaron fuentes del caso a Noticias Argentinas.

Luego de que la Justicia autorice el traslado de 12 teléfonos a Capital Federal, entre el que está el de Laudelina, este jueves se hará el análisis del contenido hallado, resultados que son de suma importancia para empezar a esclarecer la causa por la desaparición del menor hace 19 días.

En la cédula de notificación se dan a conocer los puntos a analizar y comunican a las partes por si quieren incorporar peritos.