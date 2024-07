Seguro para autos: “una buena cobertura nos evita siempre muchos problemas a la hora de tener un siniestro” | El Territorio

Si bien usuarios buscan alternativas para asegurar sus automóviles, es un porcentaje bajo el que realiza el cambio ya que optan por tener una buena cobertura

martes 02 de julio de 2024 | 14:00hs.

En medio de una situación económica compleja, los seguros de automóviles se reinventan para poder ofrecer el mejor servicio y cobertura a los usuarios a un costo no tan elevado. Si bien manifestaron que la gente consulta por mejores precios, indicaron que es un mínimo porcentaje los que hacen el cambio, ya que el valor de una cobertura básica no tiene comparación a la hora de abonar algún siniestro. “Los usuarios deben saber que no es una pérdida de plata, sino una inversión”.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Miriam Olivera presidente de la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros, dio detalles de cómo está la situación de las pólizas de seguro en momentos en que por la situación económica que se vive, los usuarios buscan alguna alternativa para gastar un poco menos.

Sobre la búsqueda de un cambio de pólizas con alguna más accesible, Miriam manifestó “buscan el cambio, pero allí nosotros como productores de seguros esta trabajar con ellos, orientarlos para buscar siempre una mejor opción teniendo en cuenta que el seguro es una inversión y no gasto”, manifestó y añadió “tener un seguro es algo básico para poder circular, hay que tener en cuenta que una buena cobertura nos evita siempre muchos problemas a la hora de tener un siniestro, de que se nos rompa un parabrisas o algo del automóvil. Tener una buena cobertura siempre significa una solución cuando hay algún tipo de siniestro”.

Los usuarios buscan un cambio principalmente por los costos que hoy significa tener un seguro, costos que se van actualizando con la vorágine de la economía. Asimismo dieron a conocer que no es un porcentaje alto el que busca el cambio de póliza.

“Todas las coberturas están atadas al valor de mercado del vehículo y obviamente esto se va incrementado de manera paulatina, como así también se incrementa el precio de la suma asegurada y el valor de la cobertura básica también. Siempre tenemos que tener en cuenta que el vehículo es nuestra herramienta de trabajo y por más que no lo usemos, podemos llegar a necesitar en alguna emergencia, entonces la cobertura básica tiene que tener”, explicó al tiempo que recomendó “evaluar y consultar” con el productor asesor y así no sólo buscar “precio” sino también “calidad”. “Hoy por hoy hay muchas compañías que por ahí tienen un valor que suele ser muy económico, pero a la hora de responder es donde tenemos que evaluar y obviamente consultarlo con el profesional a cargo”, cerró.