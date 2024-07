Habló el acusado de raptar a menor: “No encontraron nada porque no hay nada” | El Territorio

Alejandro Díaz expresó que no conoce a la adolescente y que el día del hecho pasó por Ñú Porá para movilizar a su familia. La Policía le dijo que lo habían denunciado a él

Alejandro Díaz fue detenido la semana pasada como sospechoso de haber secuestrado en Garupá a una adolescente de 15 años, quien denunció haber sido raptada y llevada a un galpón en el que le extrajeron sangre durante la tarde del 26 de junio. Sin embargo, el hombre asegura que no conoce a la menor y que ese día circuló con su camioneta para buscar a sus hijos de la escuela, visitar a sus suegros y trasladar a su esposa a su lugar de trabajo, en Candelaria.

En este marco, el acusado de los hechos declaró que no conoce a la adolescente en cuestión y que la denunciante estuvo presente durante la revisión de su camioneta en la Comisaría Quinta de Garupá. "Fui a buscar a mi hijo del colegio y se ve que habré pasado por ese lugar viniendo a la casa de mis suegros, que está en Ñu Porá", dijo, en diálogo con el medio local El Vecinal, sobre el recorrido que hizo el miércoles a bordo de su camioneta blanca.

Después de compartir el almuerzo, se dirigió a su domicilio para buscar a su esposa y dejarla en su lugar de trabajo, y luego volvió a su hogar a quedarse con sus hijos. "Mi señora trabaja en Candelaria con un turno de 14 a 22 horas. Tipo 21.30 salí de vuelta a buscarla y de ahí vine. Al otro día (por el jueves) no salí, los chicos no fueron al colegio y mi suegro fue a casa a la mañana. Después mi señora se fue a trabajar al mediodía y yo fui a la casa de mis suegros, a la tardecita-noche, a buscar a los chicos para traerlos a casa porque al otro día tenían que ir al colegio", recapituló Díaz.

"Cuando llego a lo de mi suegro, estaciono la camioneta y me voy adentro a charlar con él. En eso, golpean las manos, sale mi suegro a atender y se encuentra con la Policía preguntando por el titular de la camioneta. Salí preguntando qué necesitaban y ahí se identificaron. Salí a la calle y charlamos todo bien. Ellos me preguntaban si no sabía que estaba pasando y les decía que no, hasta que me dicen que había una denuncia contra mi persona, y me preguntaron si presté la camioneta o si salí", amplió.

A su vez, el hombre describió su colaboración en el operativo de reconocimiento ocular. "Me denunciaban porque era la camioneta y que era yo la persona. Eso dijo el oficial al que estaba atendiendo. Ahí me pidió la documentación mía y del vehículo, y se la di. Me pidieron mostrarles el vehículo y lo hice. Lo cerré y de ahí empezó todo, cada vez venían más móviles y más personal. Me dijeron que me iban a tener que detener y ahí me contaron lo que denunciaba la menor, acusándome a mí", precisó.

"Antes de que se cumplan las 24 horas de la detención me dieron la libertad. Mi señora me fue a buscar a la Comisaría con una amiga y en el baño ven que estaban revisando la camioneta y que la chica que denuncia estaba atrás. La amiga de mi señora sacó una foto de eso", indicó, alegando que la situación en sí le pareció sospechosa.

Además, afirmó que "no encontraron nada porque la camioneta no tiene nada, ni colchones ni camilla". "Yo trabajo haciendo fletes y repartos de cosméticos de Avon cuando a alguien se le queda su auto en la ruta", agregó. "Yo no conozco a esa persona y no sé por dónde me habrá visto, o si me conoce o no. No llegué a declarar y ella me vio en la Comisaría, o sea que ahora me puede reconocer", sopesó.

Como informó El Territorio el viernes, la liberación del hombre fue tomada por las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del juez Miguel Mattos. Se consideró que ya se habían realizado las medidas de pruebas correspondientes y consideraron que no hay riesgo para la investigación.

Los elementos recolectados hasta el momento no se corresponden con lo declarado por la denunciante. Incluso trascendió que lo que puso en cuestionamiento esto fue principalmente el análisis de su teléfono celular. De todas formas, la gravedad de lo investigado hace que por el momento no se pueda descartar nada y se van a continuar con las pericias ordenadas.

