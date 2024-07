Instan a vacunarse para prevenir contagios durante el embarazo | El Territorio

Desde el Hospital Neonatal señalaron que aún no se registra un gran número de internaciones en embarazadas pero se mantienen las consultas en guardia

lunes 01 de julio de 2024 | 11:50hs.

La vacunación durante el embarazo protege a la persona embarazada, ya que se producen cambios en el organismo que pueden aumentar la susceptibilidad y la gravedad de algunas enfermedades como, por ejemplo, la gripe o Covid-19. También protege al futuro recién nacido, gracias al paso por la placenta de los anticuerpos maternos, que lo protegen de enfermedades que pueden ser muy graves en los primeros meses de vida.

“La provincia está bien. Tenemos las vacunas necesarias para la población de embarazadas. Desde el Ministerio de Salud Pública y el Parque de la Salud, se han implementado las medidas para que lleguen las vacunas a todos los puntos de la provincia y que la gente tome conciencia de la necesidad de la vacunación, tanto antigripal, Covid-19, como la de virus sincicial respiratorio”, David Halac, gerente asistencial del hospital Materno Neonatal.

“Las vacunas que están en este momento para la población, no tienen efectos indeseables, severos, tanto en la madre como en el bebé”, mencionó. El profesional dijo que la vacuna del laboratorio Astrazeneca contra el Covid-19 ya no se indica en este grupo.

En cuanto a la afectación de gripe A en embarazadas explicó “por el momento no tenemos muchos casos. Realmente se ha hecho una muy buena tarea de prevención y de concientización y no tenemos muchos casos que requieran internación. Si tenemos consultas en la guardia, pero como en todas las situaciones estacionales. Por el momento no hemos tenido gran cantidad de internados. Estamos esperando a ver qué sucede en esta etapa con estos fríos.

Las siguientes vacunas se indican durante la gestación: Antigripal, una dosis en cualquier trimestre de la gestación; triple bacteriana acelular, una dosis en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestación; Virus Sincicial respiratorio (VSR): una dosis en cada embarazo, entre las semanas 32 y 36 de gestación. Vacunas durante el puerperio: en caso de no haberla recibido en el embarazo, se debe aplicar una dosis de vacuna antigripal dentro de los 10 días posteriores al parto.