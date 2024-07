Caso Gladis Gómez: todo a foja cero por deficiencias en la investigación | El Territorio

Elías F. recibió la falta de mérito y recuperó la libertad. Para la justicia no hay “pruebas contundentes” en su contra. “Tenemos mucha impotencia”, señaló Rafaela Gómez

lunes 01 de julio de 2024 | 5:30hs.

La catequista y comerciante obereña falleció el 13 de marzo de 2022

Un “testigo estrella” con prontuario criminal que reconoció que fue presionado por la Policía. El mismo que acusó a los detenidos que tuvo la causa, todos ya liberados. Una deficiente investigación, apurada por el clamor social por justicia, terminó en un callejón sin salida y propició la impunidad.

A dos años y tres meses del fallecimiento de la catequista y comerciante Gladis Gómez (39), quien agonizó once días tras ser baleada por un motochorro que irrumpió en su local, el único sospechoso que quedaba detenido fue liberado y el expediente volvió a foja cero. Elías F. (32) fue excarcelado el viernes. Ni siquiera tenía el tatuaje que describió el testigo estrella.

“Tenemos mucha impotencia. Hicieron todo mal desde un principio. El asesinato de mi hermana sigue impune, mientras los asesinos caminan libres por ahí”, lamentó Rafaela Gómez en diálogo con El Territorio.

La defensa había solicitado el sobreseimiento, al tiempo que el fiscal Elías Bys se inclinó por la falta de mérito, lo que permite que la investigación al implicado continué por un año, aunque con el beneficio de la excarcelación.

La opinión fiscal fue avalada por el juez de Instrucción Uno Pedro Piriz, el cual dispuso la libertad del sospechoso. Todo ante la oposición del querellante Axel Demonari, quien representa a la familia de la víctima.

En su dictamen sobre Elías F., el magistrado concluyó que “no existen pruebas contundentes que respalden su participación en el lamentable suceso”. En tanto, aclaró que “no puede descartarse que se puedan agregar posteriormente elementos con entidad suficiente para una acusación formal” respecto a la falta de mérito por el término de un año.

Acusación sin respaldo

Tal como publicó este matutino, tras ser detenido en Buenos Aires, el pasado 17 de marzo Elías F. prestó declaración indagatoria ante el juez Piriz y se despegó el hecho. Obereño de nacimiento, precisó que años atrás se mudó a Buenos Aires con su mujer para dedicarse a la construcción.

Confirmó que el día del asalto a Gómez estaba en Oberá, aunque argumentó que en el horario del crimen se hallaba en la casa de una prima, donde se alojaba. Mencionó que permaneció en la ciudad desde el 7 de enero hasta el 14 de marzo de 2022, justo un día después del deceso de Gómez, quien falleció luego de once días de agonía.

También solicitó un careo con Lucas Adrián R., el testigo que lo implicó en el hecho. Es más, el testigo aseguró que “se le escapó el tiro”, es decir que lo ubicó con el autor material. Asimismo, vale mencionar que, además de acusar a Elías F., el mismo testigo también implicó a Mario Antonio A. (28), uno de los primeros dos sospechosos junto a Santiago Miguel S. (27), quienes finalmente fueron sobreseídos.

Tampoco es un dato menor que Lucas Adrián F., el “testigo estrella” de la Policía, posee antecedentes penales -entre ellos dos causas por intento de homicidio- y fue uno de los primeros sospechosos del homicidio de Gladis Gómez.

Además de entrar en contradicciones, tal como indicaron el fiscal y el juez, el testigo también dijo que Elías F. tenía un tatuaje en el cuello, lo que resultó ser falso. Otros testigos citados en el expediente avalaron la coartada del sospechoso respecto a que el día del asalto a Gómez (2 de marzo de 2022) se hallaba en la casa donde se alojaba en Oberá.

Presión policial

En ese contexto, el defensor particular Javier Gómez solicitó el sobreseimiento. Por su parte, el fiscal Bys opinó que “conforme a la valoración de los elementos probatorios recolectados en autos, vuestra señoría debería ordenar la falta de mérito de la instrucción por no existir elementos de convicción suficientes para dictar el auto de sobreseimiento del imputado ni para elevar la causa a juicio en su contra; y en consecuencia su libertad”.

Apuntó que la acusación se basó en lo que Lucas Adrián R. declaró que le contó Marito A., uno de los primeros imputados, quien le confesó que manejó la moto y Elías F. bajó a robar con un revólver calibre 32 que tenía “sensible el gatillo, Elías le quiso asustar a la señora y se le escapó el tiro”. Pero para Bys, lo cierto es que “desde el punto de vista probatorio, no existen elementos objetivos que permitan acreditar dicha hipótesis”.

También mencionó que el testigo reconoció que los entonces jefes de la de la Unidad Regional II “me pusieron presión por Marito por un video que tenían de las cámaras de seguridad”, al tiempo que le preguntaron por un tatuaje de un trébol en el cuello y un porteño, por lo que “se me vino Elías, que tiene ese tatuaje yo vi, y el andaba por la zona”. Según el fiscal, la inexistencia del citado tatuaje, las diversas versiones presentadas y la falta de consistencia en los testimonios disminuyen la credibilidad de la acusación y “justifica una falta de mérito en su favor”.

Tenía coartada

En la resolución de la falta de mérito, el juez Piriz enumeró las incongruencias respecto a lo que la propia víctima manifestó la noche del hecho sobre las características de sus agresores y la motocicleta que usaron.

Citó que el oficial ayudante Leandro Fraga informó que al llegar a la zona del hecho la víctima manifestó que dos hombres llegaron en moto, desconociendo las características personales de los mismos y del rodado.

“Sin embargo, en el informe de la Seccional Segunda el oficial subayudante Mora dijo que (la víctima) solamente supo decir que era delgado, alto, tez trigueña, no pudiendo aportar datos sobre la motocicleta en la que se fue”, precisó marcando las contradicciones.

Otro testigo mencionó que al acercarse a la víctima escuchó que la misma afirmó que fueron dos las personas que llegaron en moto y se bajó el acompañante, que citó como “una persona grandota, morocha, de tonada no local, que poseía casco claro y un arma de fuego, le exigió la entrega de dinero al tiempo que le efectuó un disparo, dándose luego a la fuga, sin describir características del conductor”.

En ese sentido, para el magistrado “las características físicas de Elías F. no coinciden con la descripción, ya que si bien habla con tonada o acento que no es de la zona (tonada porteña), lo cierto es que no puede aseverarse que sea delgado, alto de tez trigueña”.

Asimismo, ponderó el aporte de los testigos Flores y Alcaraz, quienes coincidieron con el imputado respecto a que el día del hecho habría vuelto de su trabajo y se acostó temprano y que no salió de la vivienda. Piriz aclaró que por el momento no procede el sobreseimiento solicitado por la defensa y la investigación continuará por un año.