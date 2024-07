Ola Polar: asisten a unas 80 personas en situación de calle en Posadas | El Territorio

A fines de resguardar a las personas de las bajas temperaturas durante la noche, las recorridas de traslado comienzan todos los días a las 19 horas

lunes 01 de julio de 2024 | 4:00hs.

A través de los operativos de Asistencia Municipal a personas en situación de calle, antes conocidos como Patrulla Urbana, se recorren habitualmente las zonas aledañas al microcentro, el Hospital, Villa Cabello y la terminal de ómnibus para trasladar a quienes necesitan resguardarse del frío en albergues ofrecidos por asociaciones civiles de la ciudad.

“Al asistir a los niños se abarca a la familia en general. Venimos trabajando desde el 2020 en nuestra área y la patrulla urbana comenzó en 2021, aunque ahora el nombre es Asistencia Municipal porque el nombre ‘Patrulla Urbana’ resultaba confuso y nos llamaban por otras inquietudes”, indicó Belén Reyes, Directora de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de Posadas. “Empezamos las recorridas con el primer descanso de temperatura el mes pasado. Tenemos un número propio, así que durante el día recepcionamos todos los pedidos y, a partir de las 19.30, salimos a hacer el recorrido donde se nos solicitó la asistencia”, amplió.

En conversación con El Territorio, aseguró que las asistencias son tanto diurnas como nocturnas. “Abarcamos todas las problemáticas de niños y sus familias. Durante el día damos asistencias y consejerías en distintos barrios, el viernes fuimos al Porvenir II junto a la Dirección General de Derechos Humanos. En esos recorridos, cuando detectamos que una familia necesita mantas o alimentos, avisamos a nuestros supervisores y, si nos autorizan, compramos lo necesario para asistir a esas personas. Y la ropa que donamos es un rejunte de los que estamos en el equipo”, explicó.

“También asistimos a personas en situación de calle, sean hombres o mujeres con hijos, y hacemos el recorrido a partir de las 19.30, horario en el que se habilitan los albergues donde pueden pasar la noche. Los lugares donde mayor demanda tenemos son el microcentro y zonas aledañas, Villa Cabello, Hospital y la parte de la terminal, por Santa Catalina y Quaranta”, identificó.

Sobre los operativos, remarcó que la opción de traslado para pasar la noche en un albergue es voluntaria, excepto en el caso de los menores de edad. “Nos acercamos a la gente y les ofrecemos trasladarla. Si acceden, hacemos el traslado. Si hay niños, buscamos la forma de persuadir a la madre de que deben ir al albergue a pasar la noche. Si es necesario, se articula con el 911 para que nos acompañen y que podamos hacerle entender a esa mamá que su hijo no debe pasar la noche en el frío. De alguna manera buscamos la forma para llevarlos y evitar que estén expuestos”, dijo.

“Se trabaja muchísimo también con Asuntos Guaraníes porque en verano había una cantidad numerosa de familias de la comunidad Mbyá Guaraní. Se suelen hacer operativos para asistir a esa población porque, si bien no son vecinos de Posadas, vienen al casco céntrico para comercializar sus productos y se les debe resguardar como a todas las personas”, ahondó la funcionaria.

A su vez, señaló que las asociaciones civiles que brindan albergue y cena, con retiro a las 7.30 del día siguiente, son Operación Rescate para madres y niños, y Filipo para hombres. “Una vez que las personas lo conocen, vuelven a ir por voluntad propia. Hay un tercer albergue que es para adultos mayores, que es el Catán, de provincia, y está en la zona del Carrillo”, agregó.

“Tenemos la excepción con las personas en situación de calle que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, ya que las asociaciones no tienen cómo contenerlas y no podemos ingresarlas al mismo lugar en el que se resguardan a mujeres y niños”, aclaró.

Además, tuvo en cuenta que la cantidad de asistencias varía de acuerdo a la temporada. “En verano vienen muchas familias de la comunidad Mbyá Guaraní y el número es mucho mayor porque, al ser vacaciones, vienen con todos sus hijos. Ahora estamos manejando una cifra de 80 personas que son más habituales a asistir a los albergues. De ese número, predominan hombres adultos”, precisó.

Asimismo, contó que hay asistencias que no corresponden a personas en situación de calle, pero que se atienden de igual forma. “A veces los vecinos nos llaman por cuestiones similares. Hay un señor con síndrome de down que no está en situación de calle, pero toda la vida estuvo en la vía pública, así que lo buscamos y lo llevamos a su domicilio. Lo mismo ocurre con otro señor del barrio A 3-2, que tiene dificultad para caminar y suele quedarse dormido en distintos lugares”, expuso.

“La opción de ir al albergue a pasar la noche es a voluntad. Solamente cuando hay chicos buscamos la forma de hacer obligatoriamente el traslado para poder preservarlos”, cerró la Directora de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes. El número de contacto, preferentemente para mensajes, es 3764 671686.

Club Huracán abre sus puertas

En forma solidaria, el Club Huracán abre sus puertas a las personas en situación de calle que necesiten un lugar donde pasar la noche y resguardarse del frío. En el lugar se ofrece albergue, cena y desayuno a partir de las 21.30, con horario de salida a las 7.30.

El Club se encuentra en la intersección de López y Planes y Santa Catalina. El número de contacto es 3764 651299.