Las carreras docentes actualizarán currículas con foco en la inteligencia artificial y educación emocional | El Territorio

Daniela López, presidenta del CGE se refirió a la gran demanda que tiene los magisterios y profesorados. Indicó que se trabaja continuamente en las propuestas de formación de las nuevas generaciones de profesionales

lunes 01 de julio de 2024 | 3:30hs.

La flamante presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, se expresó respecto al nuevo cargo que llevará adelante y los desafíos del sector. En entrevista con El Territorio, explicó que “los desafíos los tomo como proyecciones de trabajo conjunto. Podemos decir que se trata de generar un sistema tecnológico, actualizando todo lo que actualmente ya tenemos”.

“La digitalización ya se viene trabajando con una página del Consejo, que es la base de datos, una plataforma digital que tenemos en el sistema de la Junta de Clasificación y Disciplina, y generar un mejoramiento en el servicio del Suna (Sistema Único de Novedades de Agentes)”, añadió la funcionaria.

Asimismo, indico que en cuanto a las estadísticas, “la elección por la carrera docente fue siempre muy demandante”. Afirmó que el área tiene muchos ingresantes a la carrera de magisterio, profesores de educación física, maestros de nivel inicial, profesores de las ciencias blandas. Mientras que los profesores de ciencias naturales, físicas y químicas, son quizás las carreras menos elegidas.

“El 70 por ciento de la población docente tiene menos de 30 años de servicio. En tanto, hay 8666 agentes que tienen 30 años de servicio y están en cargos jerárquicos. Con posibilidades de jubilación en cargos jerárquicos, tenemos entre 1240 y 1250”, adujo.

Respecto a la nueva generación de docentes, dijo que “la dirección de Educación Superior junto a la subsecretaría de Educación Disruptiva, están siempre dando innovación respecto a las propuestas de formación docente”. Mencionó en tanto que el viernes 28 se lanzaron los diseños curriculares actualizados en la carrera de magisterio y nivel inicial, “respondiendo a ese tema. Tenemos leyes de educación que tienen que ser incorporadas en la formación docente, como inteligencia artificial, educación financiera, educación emocional, digitalización de la parte tecnológica”.

“Vemos que todo eso es parte de la vida de los niños, jóvenes y los adultos tenemos que adherirnos a esto”, atestó.

Licencias

“Al inicio del ciclo escolar, tuvimos licencias por dengue. Como tenemos una población adulta mayor en algunos cargos, tenemos licencias por traumatologías. Las licencias son necesarias pero son muy analizadas por el cuerpo auditor, el sector de salud laboral docente. Las licencias por psiquiatría fueron muy bien cuidadas para ser otorgadas”, sostuvo López respecto a la entrega de licencias a los docentes en actividad.

En ese marco, dijo que “dentro del esquema del funcionamiento del Consejo General de Educación, está previsto el usufructo de la licencia”.

Sobre los reclamos de los sectores sindicales docentes respecto a supuestas malas liquidaciones, la presidente del CGE afirmó que “justamente estuve hablando con algunos representantes y les dije que si hay algún reclamo puntual, lo hagan llegar porque nosotros no recepcionamos ningún listado de agentes con reclamos puntuales. Fue de manera informal. Es cierto que mencionaron reclamos, el colega sabe que una vez que aparece la liquidación de su recibo de sueldo tiene un tiempo para hacer el reclamo y los directores tienen un lapso para hacer los reintegros de las malas liquidaciones, porque no siempre el docente es mal liquidado, sino que el CGE emite sueldos que no corresponde abonar”.