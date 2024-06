Emsa recomienda anotarse en el Rase por suba de luz dispuesta por Nación | El Territorio

Es necesario verificar la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía para evitar pagar tarifa plena. Kluka también habló de obras en curso.

domingo 30 de junio de 2024 | 3:00hs.

Virginia Kluka es presidenta de Energía de Misiones Sociedad Anónima.

A raíz de un incremento de la energía eléctrica desde agosto de alrededor del 300% dispuesto por la Nación, desde Energía de Misiones Sociedad Anónima (Emsa) se inició un fuerte trabajo de concientización de la importancia de estar inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase), tanto para aquellos de medianos y bajos ingresos, como también quienes tienen tarifa social, además de recomendar un uso moderado de la energía.

Todo lo previo fue planteado por la presidenta de Emsa, Virginia Kluka, en entrevista con El Territorio, además de destacar la continuidad de obras y mantenimientos encarados. "Pongo como ejemplo la estación transformadora en la localidad de Garupá. A principios de año, cuando me reuní con el gobernador, me dijo: 'Esta obra sea como sea, al ritmo que sea, no paremos porque estamos hablando una ciudad muy importante como Garupá, con muchos usuarios y que realmente están al límite del consumo'. Así que esa obra la seguimos con recursos provinciales", afirmó.

A su vez anunció el reinicio de obras financiadas por la Nación. "Son dos obras muy importantes para el Norte, las líneas de media tensión de San Vicente-San Pedro y San Vicente-El Soberbio. Esas obras venían a un ritmo muy lento y ahora nos comunicaron que se van a reactivar y van a avanzar. Una está en alrededor del 60% de avance y la otra 40%. Es una buena noticia porque nosotros necesitamos que concluyan esas obras para el próximo verano. Más que nada en San Pedro, la línea existente es muy precaria y es una obra que va a beneficiar a toda esa zona".

Kluka añadió la continuidad de gestiones realizadas desde Misiones, "con obras como por ejemplo la línea 132 de alta tensión San Isidro- Alem y Oberá que va a oxigenar mucho el servicio en la zona Centro de la provincia y es una obra que seguimos y no vamos a parar con las gestiones a nivel nacional, porque corresponde que haga la Nación".

¿Se viene un aumento dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación de alrededor del 300 por ciento?

Sí, vamos a tratar de ser lo más práctico y didáctico posible, porque es muy complejo el tema de la tarifa. Lo cierto es que hay una resolución que dictó la Secretaría de Energía de la Nación del 5 de junio, que establece tres conceptos importantes a destacar: Uno es el incremento del costo de la energía, lo cual tenemos que trasladar a nuestros usuarios. Por otro lado, baja el tope a los usuarios de ingresos medio y de ingresos bajos. Los de ingresos medio ahora tienen un tope de hasta 250 kWh (kilovatios) subsidiados y el resto -de consumo- ya pagan con la tarifa plena. Los usuarios de ingresos bajos o N3 tienen un tope de 350 kWh y los N1, ingresos altos, pagan como el precio de la energía plena, esto ya está vigente y es para la facturación de junio, que nosotros ya la tenemos en muchas zonas ya publicadas y ya en reparto (las boletas). O sea que ya estarían recibiendo los usuarios con este incremento. También esa resolución menciona y pone un límite para la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase). Estableció que vence el 2 de agosto para sostener el subsidio. Ante esa situación hicimos un análisis y ensayos de cómo venía el comportamiento de nuestros usuarios y detectamos que tenemos muchos usuarios que no se inscribieron en su momento a este registro (Rase) para obtener el subsidio. A raíz de eso, salimos nosotros con una instrucción que nos dio el gobernador Hugo Passalacqua porque es realmente una situación muy preocupante, porque el incremento en el caso de que no se inscriban va a ser de alrededor del 300% para la factura del mes de agosto. Por eso, salimos a buscar a los usuarios, a los vecinos y estamos con una campaña en toda la provincia; todos los días, mañana y tarde ayudándolos y guiándolos para que procedan a la inscripción a este Registro (Rase) para obtener el beneficio.

¿Esto significa que a pesar de ser usuario de bajos ingresos, si no se inscribe, pasará a otra categoría?

A partir de agosto, los usuarios que no se inscribieron, automáticamente tenemos que facturarles como de ingresos alto. Es ahí donde van a pasar a pagar la tarifa plena y es donde se va a dar este salto que estamos hablando de un 300%.

¿O sea necesariamente, como para protegerse, el usuario debería verificar si está inscripto en el Rase?

Sí, nosotros también tenemos en nuestra página un enlace que dice ‘inscripción al registro’ y automáticamente se deriva al enlace donde se efectúa la inscripción. También en esa línea, es importante remarcar que los usuarios que ya se inscribieron no deberían volver a inscribirse, pero sí recomendamos que chequeen, que hagan la consulta por si les piden alguna actualización de datos o alguna cuestión. Nosotros no manejamos el Registro. Sí, en su momento, la Nación nos mandará y nos dirán los usuarios inscriptos y la calificación por categoría. Nosotros tenemos que tomar lo que nos manda Nación. La inscripción y el seguimiento del trámite también es personal. Nosotros solamente colaboramos para guiarles en el trámite. Así que pedimos a los usuarios que hagan el seguimiento de su trámite, su inscripción, porque nosotros no podemos ingresar a esa base de datos, solamente el usuario lo puede hacer.

¿Cómo se estableció este nuevo aumento por parte de la Nación?

Es una disposición que establece la Secretaría de Energía de la Nación, tanto con el tope como esta modificación en cuanto a las categorías. Es una resolución (90/92) de la Secretaría de Energía de la Nación publicada el 5 de junio de este año. Es algo que venía anunciando incluso el presidente (Javier Milei) cuando estaba de campaña, sobre la quita de subsidio y el sinceramiento del costo de la energía o sea que es algo anunciado. Pero hoy llegó el momento y va a ser mucho el impacto en el bolsillo de todos los misioneros. En esa línea también siempre recomendamos el uso racional de la energía el uso del consumo eficiente, en cuanto a todo lo que se pueda ahorrar, porque el sistema eléctrico en Argentina y el mundo está orientado a desalentar el consumo. Por eso cuando se va pasando de estamento y es más caro el costo a pagar la energía. Como dije al principio los de ingresos medio tienen un tope todavía subsidiado, pero al excederse se les aplicará el precio de la tarifa plena.

¿Qué va a pasar con los que tenían tarifa social? ¿También deberán inscribirse?

La tarifa social es una decisión provincial y el gobernador ya anunció que va a continuar con ese subsidio a los usuarios de menores ingresos. Pero sí, todos, por más que tengan tarifa social, también se van a tener que inscribir. Justamente pueden llegar a ser uno de los sectores que no están registrados, no están inscripto y van a pegar el salto a tarifa plena.

Lo que hay que tener presente

Desde Emsa vienen recordando que el subsidio a la energía eléctrica permite a los usuarios misioneros acceder a importantes descuentos en su boleta de luz. Con un trámite rápido y sencillo, a través de la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (Rase), puede obtenerse una reducción en el precio de la energía y evitar pagar la tarifa plena.

El criterio de aplicación de los subsidios depende de la Canasta Básica Energética y el ingreso familiar, por lo que se calcula por sobre el promedio del tipo de consumo del hogar y la cantidad de integrantes. Está categorizado en tres niveles: N1: Ingresos altos (iguales o superiores a $2.898.553,67); N2: Ingresos bajos (menores a $828.158,19 – hasta 250 kWh); y N3: Ingresos medios (entre $828.158,19 y $2.898.553,67 – hasta 350 kWh).

Energía de Misiones cuenta con puntos de atención al usuario en Posadas y toda la provincia para brindar asistencia y despejar dudas sobre subsidios. Las consultas pueden realizarse presencialmente o a través de la web, la línea 0800 y el WhatsApp institucional. Para conocer canales, lugares y horarios de atención, puede consultarse la web https://www.energiademisiones.com.ar/