El gobierno pone en duda el pago de un bono a jubilados | El Territorio

El presidente Javier Milei condicionó el pago a los números fiscales. “No le vamos a dar a la gente lo que no hay”, señaló

sábado 29 de junio de 2024 | 12:15hs.

El gobierno no confirmó la continuidad del pago de un bono extra a los jubilados, que hasta ahora Anses liquidó en $70.000, lo que más allá de la reducción de la inflación será un golpe al bolsillo de los adultos mayores. “Depende de los números fiscales. No le vamos a dar a la gente lo que no hay”, afirmó el presidente Javier Milei. Anses entregó por cuatro meses consecutivos un bono de $70.000 para reforzar los ingresos del sector. Con las declaraciones del presidente, ahora está en duda su continuidad.

“El bono tiene una característica que es discrecional, y nosotros tenemos que ser serios. Solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales”, dijo Milei en declaraciones a el canal LN+. Explicó: “Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañarle a la gente, no vamos a mentirles dándole cosas que no hay”.

Lo que sí está confirmado es el aumento por movilidad del 4,2% que se entregará a todos los beneficiarios e impactará también en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF).

Con la nueva fórmula de movilidad, los jubilados y pensionados tendrán aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec, pero con dos meses de rezago.

En este sentido, en julio los jubilados y pensionados recibirán un aumento de 4,2% por el dato de inflación de mayo. De esta forma, las jubilaciones mínimas pasarán de $206.931 a $215.622, mientras las máximas alcanzarán $1.450.533,33.

Aclaración por el trámite de retiro



La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) está llevando a cabo los pagos de julio para todos sus beneficiarios. En ese sentido, brindó información fundamental para los jubilados en el mes corriente.Esto beneficia a un grupo de personas que pueden realizar el trámite de retiro antes de alcanzar la edad correspondiente. Así, podrán cobrar un monto similar a la jubilación sin tener que entrar en ninguna moratoria previsional.Esta medida corresponde al régimen de retiro anticipado, que está vigente desde 2021 gracias al Decreto 674/2021 que se renovó en 2023. Asimismo, el organismo recordó que está disponible para personas que tengan hasta 5 años menos de la edad correspondiente para retirarse.