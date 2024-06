Caso Loan: se conoció la última foto en la caminata junto a su familia rumbo al naranjal | El Territorio

En medio de la búsqueda del nene de cinco años, se difundió la imagen que sacó su prima Camila en el momento en el que se dirigían a recolectar naranjas

viernes 28 de junio de 2024 | 18:35hs.

Se cumplen este viernes 15 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez en la zona rural de 9 de Julio. En un sorpresivo giro en el caso, declararon los papás y cuatro hermanos en el juzgado federal de Goya.

Hace algunos días, Camila, hija de Laudelina Peña, dijo que había aportado al expediente una foto que probaba que Loan había ido hacia el naranjal el día de su desaparición. Hoy, los medios accedieron a esa imagen, que lejos está de aportar seguridad a esa afirmación.

En la foto, sacada por la joven, se observa en primer plano a Laudelina (sobre la izquierda de la imagen) y a su lado, a Mónica del Carmen Millapi, detenida y acusada de partícipe primaria en la causa por captación con fines de explotación de Loan.

Más adelante, se ve a un grupo de niños, algunos de los cuales quedan tapados por el cuerpo de Millapi, por lo que, con la sola foto sacada por la prima del menor desaparecido, es imposible probar que Loan haya formado parte de la pequeña excursión.

La foto se conoció mientras José y Alfredo Peña, dos de los hermanos de Loan, declaraban como testigos en la fiscalía de Goya, donde llevan más de cuatro horas.

28/06-16:00: El padre de Loan estuvo en una nueva reconstrucción con la Justicia federal: “Yo vi que Laudelina se fue con Loan al naranjo”

Este viernes, José, el papá de Loan, y su abogado, Roberto Méndez, estuvieron en la casa de Catalina para reconstruir nuevamente parte del último recorrido de Loan junto con la Justicia federal. A 15 días de la desaparición, el padre señaló: “Yo que Laudelina se fue con Loan al naranjo”.

El doctor Méndez aseguró, en diálogo con Paula Bernini, que hoy se hizo otra inspección ocular. Además, remarcó: “Hay que ver si los detenidos son las personas indicadas”. En cuanto a la llegada de Fernando Burlando, confirmó que colaborará con el letrado y ratificó que no se descarta ninguna posibilidad. “Yo me presto a colaborar y mostrarle parte del expediente y contarle sobre lo que yo tengo conocimiento”, destacó.

Por su parte, el padre de Loan contó que sigue la búsqueda y dijo que estuvo “varias horas” declarando el jueves en la noche. “Me preguntaron todo”, remarcó. “Yo lo que quiero es encontrar a Loan”, manifestó.

Por el momento, según indicó Paula Bernini, la Justicia Federal trata de corroborar que Loan sí llegó al naranjal y la investigación volverá al inicio.

28/06-14:07: “Las esperanzas están intactas”, aseguró el papá

José, papá de Loan, fue a visitar a su mamá Catalina en el lugar donde se desarrolló el último almuerzo en el que se vio a Loan. Allí habló con la prensa y remarcó que siguen esperando ver al niño con vida. “Las esperanzas están intactas, ojalá lo encontremos“, sostuvo.



“Yo desconfío de casi todos. Nadie me avisó que lo llevaban a Loan al naranjal. Yo no me levanté de la mesa para nada hasta que la pareja se va (por Carlos Pérez y María Caillava). A la única que saco de esa foto es a mi mamá, es una viejita”, comentó el hombre.

28/06-13:08: Declaran dos hermanos de Loan

José y Alfredo, dos hermanos de Loan que faltaban declarar, se encuentran en la fiscalía de Goya.

José arribó 12.55 arribó con custodia de Prefectura. Se esperaba que declare a la mañana, pero se demoró el traslado. Se sumó a Alfredo, quien ayer no pudo declarar como sí lo hicieron César, Cristian, Mariano; y los padres.

En total, Loan tiene cinco hermanos mayores y dos menores. Ayer, José se había quedado al cuidado de los menores por lo que no participó de la indagatoria.

28/06-12:28: Investigan la denuncia de una mujer que afirma que vio a Loan en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba comunicó que investigan la denuncia de una mujer que afirmó haber visto a Loan en la provincia.

“La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana, investiga una denuncia de una mujer residente en la ciudad de Córdoba que manifestó que el día 26 de junio de 2024, alrededor de las 17 horas, vio a un niño de la edad y con las características físicas similares a las de Loan Danilo Peña, en la puerta del dispensario de barrio Obispo Angelelli de esa capital”, expresó el MPF.

“En virtud de ello, y de manera inmediata, se dispusieron múltiples medidas de búsqueda y averiguación a los fines de corroborar o descartar esta información las cuales se están diligenciando. La causa se encuentra en pleno estado de investigación”, agregaron

28/06-11.45: La abuela ratificó más detalles sobre el almuerzo y apuntó sus sospechas contra Antonio Benítez

Catalina habló nuevamente sobre el caso (Foto Marcelo Carroll).

Catalina, abuela de Loan, brindó algunos detalles más sobre el almuerzo realizado en su casa, y ratificó que ella no invitó a María Victoria Caillava y que la funcionaria pública fue llevada por su hija Laudelina.

Esto contradice el mensaje enviado por Laudelina a Caillava, en el cual indicaba que la orden de invitarla al almuerzo donde desapareció el niño había salido de la dueña de la casa.

La abuela ratificó que no sospecha que su hija esté involucrada en un posible delito, pero sí apuntó contra Antonio Benítez, su yerno, hoy detenido. Fue en una entrevista con C5N, donde evitó pronunciarlo pero asintió con la cabeza cuando le consultaron si sospechaba del hombre.

Catalina además dio detalles sobre cómo vienen siendo sus últimas semanas, tras la explosión del caso. “Me estoy muriendo. No como, no tomo. Estoy mal, estoy sufriendo mucho. Estoy incomunicada porque me sacaron mi celular. Quiero que vuelva mi nieto”, contó.

28/06-10.14: Cambia la carátula en la investigación del caso

A 15 días de la desaparición de Loan, la Justicia Federal llevó el caso virtualmente a Foja cero y volvió a cambiar la carátula de la investigación. A partir de ahora, se indaga en una “averiguación de ilícito”, según sostuvo el diario Época, de Corrientes.

Es el segundo giro que da el caso, que comenzó como un posible “abandono de persona” por parte del tío de Loan y otros comensales del almuerzo donde se lo vio por última vez. Después pasó a investigarse si existió el delito de “trata de personas”, motivo por el cual la fiscalía provincial declaró su incompetencia y pasó el tema a la justicia federal de Goya.