Trabajo en red, ágil e intersectorial, claves para el correcto abordaje en casos de abuso sexual de menores | El Territorio

El sistema sanitario en la zona centro, anualmente, atiende a unas 35 niñas menores de 15 años embarazadas producto de abusos sexuales. Profesionales vinculados a los organismos públicos que intervienen de modo directo fueron capacitados para el abordaje coordinado e integral.

viernes 28 de junio de 2024 | 14:32hs.

Fue advertida la importancia del abordaje intersectorial en casos de abuso. //Fotos: Cristian Valdez.

Profesionales vinculados a los distintos organismos públicos que intervienen en casos de abuso sexual de menores y adolescentes fueron capacitados este viernes, y adquirieron múltiples herramientas para un abordaje correcto, que de acuerdo a los expertos, debe ser multidisciplinario, intersectorial, ágil, y centrado en los derechos y protección de las víctimas.

En ese contexto, la licenciada Norma Miño, referente provincial del programa Salud Sexual y Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, quien fue una de las capacitadoras, reveló que en la zona centro, anualmente, el sistema sanitario atiende en promedio a unas 35 niñas menores de 15 años embarazadas producto de abusos sexuales. El despliegue del programa en la provincia también detectó que el tiempo de pandemia fue determinante en el aumento de casos y de ese dato se desprende que la mayoría de los abusos ocurre en el ámbito intrafamiliar.

"Es una media estadísticamente preocupante, y va en aumento", alertó la profesional en el auditorio del Círculo Médico, por calle Berutti, donde se congregaron trabajadores sociales, integrantes de equipos de salud, de educación, de fuerzas de seguridad, del área de niñez y protección municipal, del poder judicial y de la defensoría de menores, que son los que habitualmente toman participación de modo directo al detectarse este tipo de delitos.

La convocatoria sirvió para unificar criterios en relación al modelo de intervención con el objetivo puesto en "que sea efectiva, de calidad, y se evite la revictimización". Se puso énfasis en la importancia de la actuación interdisciplinaria e intersectorial para un abordaje integral entre los organismos citados, siendo importante escuchar a las víctimas para brindar una respuesta "rápida, ágil y oportuna" con la implementación de una práctica concluyente como la valoración del riesgo para cada caso en particular.

Con ese horizonte Oberá posicionó a los Caps de los barrios San Miguel y Tres Esquinas como centros de referencia, con profesionales vinculados con esa red multidisciplinaria, y capacitados para activar de manera correcta el mecanismo ante situaciones de abuso sexual de menores. "El objetivo es que la sociedad no se sienta huérfana, que la víctima, ese padre, esa madre o familiar que detecta una situación de abuso, sepa qué hacer y dónde recurrir", valoró Horacio Mielniczuk, director de Zona Centro Uruguay de Salud, adelantando que idéntica metodología implementarán en el CIC de la localidad de Campo Grande, así como también en 25 de Mayo y Alba Posse.

"En esos municipios también habrá equipos multidisciplinarios para que la gente tenga referencias y sepa dónde recurrir", explicó Mielniczuk, y apuntó en esa línea que "los agentes sanitarios que trabajan con los vecinos en los barrios también tendrán una referencia sobre cómo actuar y dónde acudir cuando detecten este tipo de situaciones, motivando la actuación del equipo".

Respeto y contención

La referente del programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva explicó a El Territorio que uno de los ejes estratégicos de este año se focaliza en cómo armar los dispositivos para el abordaje integral e intersectorial en el caso de niñas embarazadas menores de 15 años. "Es un indicador que nosotros consideramos sumamente importante para poder disminuirlos, por los daños colaterales, además de daños psicosociales y físicos que tienen estas niñas", dijo la licenciada Miño, por lo que entiende que "dar un marco conceptual de cuál es la mirada, los objetivos, cómo tienen que estar armados los equipos, quiénes tienen que intervenir y cómo hacerlo, es fundamental".

La profesional añadió que "el abordaje individual no sirve porque no protege a las niñas, no se garantizan sus derechos", y describió que con el abordaje que proponen "hemos trabajado en la zona norte y noreste el año pasado con muy buenos resultados. El equipo que se arma como dispositivo tiene intervenciones y supervisiones de casos para ver si están utilizando la estrategias adecuadas, y además son parte de una formación contínua en relación a las situaciones que van atendiendo".

"No interviene el profesional médico sólo, sino que se involucra un trabajador social y un psicólogo, ese es el primer dispositivo. Luego hablamos de la importancia de la intersectorialidad, porque este equipo es el que va a intervenir con el organismo de protección, con la justicia, con educación, porque la demanda puede venir de cualquiera de estos organismos. Entonces es muy importante establecer pautas de intervención adecuada, de respeto a la situación, donde se le escuche a la niña y haya mucha contención, siendo un espacio donde se sienta segura y en confianza", subrayó la referente provincial del programa.