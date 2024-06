Patologías respiratorias estacionales disimulan la caída en las ventas de las farmacias | El Territorio

El vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones, Alberto Ruiz, detalló cómo la estacionalidad y las coberturas insuficientes afectan al sector

viernes 28 de junio de 2024 | 11:05hs.

El aumento de precios generalizado tanto en alquileres, prepagas, cuotas escolares, transporte, entre otros, y la consecuente pérdida de poder adquistivo del salario, hace que los consumidores reduzcan cada vez sus gastos incluso en productos de primera necesidad como son los medicamentos.

En el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Alberto Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones, expuso la situación actual del sector farmacéutico en la provincia. Ruiz señaló que, aunque hay una percepción de caída en las ventas, esta está disimulada por el incremento de patologías respiratorias estacionales.

"Se siente una caída, que podríamos decir está disfrazada y no tiene un impacto tan agudo en nuestro sector, porque estamos en una época estacional por las patologías relacionadas con los procesos respiratorios que están en incremento", comentó Ruiz. Esta temporada alta de enfermedades respiratorias ha permitido que las farmacias mantengan un nivel de ventas que de otra manera se vería más gravemente afectado.

Ruiz explicó que, a pesar de esta disimulación, existe una notable diferencia en las ventas entre las farmacias que atienden a la seguridad social y aquellas que venden medicamentos de venta libre. "Esta situación disimula la caída real en las ventas, pero yendo más puntualmente a nuestra actividad, nosotros notamos en esta época diferenciando las ventas que se realizan en las farmacias entre la atención a la seguridad social y la atención al público que asiste en búsqueda de un medicamento de ventas libres", aclaró.

En cuanto a las recetas, el vicepresidente destacó que el número de prescripciones no ha disminuido, sino que ha aumentado. "Hasta yo diría que está subiendo la cantidad de recetas, pero nos encontramos con una situación muy particular porque si las recetas tienen una cobertura grande o en algunos casos del 100%, el paciente cliente lleva la receta completa, pero cuando nos encontramos con coberturas menores al 100% se nota que el paciente no puede completar el tratamiento", explicó Ruiz.

Esta situación, según Ruiz, obliga a los pacientes a consultar cuál medicamento deben llevar, lo que a su vez requiere la atención del profesional farmacéutico. "El paciente nos consulta cuál medicamento debe llevar y eso requiere la atención del profesional farmacéutico que está autorizado a sustituir los productos, pero siempre sugerimos que las recetas sean completas porque hay que advertir que lo mejor es completar el tratamiento", indicó.

Ruiz subrayó la importancia de que siempre sea el médico quien decida qué medicamento puede ser sustituido. "La situación del cliente varía en cada ocasión, pero siempre se busca dar una solución facilitadora y lo más preocupante ocurre con las enfermedades crónicas en las que todos los medicamentos son importantes", dijo.

Para ilustrar esta situación, Ruiz mencionó el caso del PAMI, que ofrece una cobertura muy amplia, especialmente para las patologías crónicas. "El caso del PAMI tiene mucha cobertura y una cobertura muy amplia, sobre todo en las patologías crónicas, pero no todas las obras sociales tienen esa cobertura y ahí es donde comienza la afectación económica de la farmacia", recalcó.

El directivo también señaló que esta situación se ha visto agravada por los aumentos de precios que se registraron a comienzos de año, los cuales superaron la devaluación. "Fue realmente una situación muy difícil para la farmacia y para la población en general porque hubo una meseta en las ventas entre febrero, marzo y abril y bajó un poco más en mayo. No tenemos todavía los datos referidos al mes de junio, pero no están aumentando como en aquellos meses", concluyó Ruiz.