Desvalijaron la casa de un periodista en Candelaria | El Territorio

El Territorio dialogó con Lucas S. (36) quien relató: "Trabajo como periodista deportivo y además en un comercio local, cuando llegó a mi casa en el mediodía de este jueves, voy al sanitario que está fuera de la habitación y en uno de los laterales veo la reja violentada y me congelo. Después, con temor abro la puerta de la casa y lo primero que observo es que no estaba la garrafa, y así me fui dando cuenta de todo lo que ya no tenía como televisión, secarropas, ropas y hasta se comieron lo que había en la heladera. Siento impotencia porque se derrumba todo ya que cuesta demasiado tener las cosas. No se especificar el dolor y angustia que siento, es una sensación horrible".

En tanto que la policía de Candelaria investiga el hecho y puso recorridas nocturnas de prevención.

Un hecho relevante de el sector de la vivienda del joven periodista data del año 2014 cuando a media cuadra del lugar asesinaron a una mujer de 57 años posteriormente al robo de sus pertenencias e incendiaron su vivienda. Así también, en frente de dicha vivienda del periodista, hace aproximadamente un año desvalijaron la casa de un personal del servicio penitenciario federal.

