Ajedrez: el argentino Faustino Oro lidera en Barcelona y está más cerca de la hazaña mundial | El Territorio

Es la gran atracción y dominador del Torneo de Maestros, con 4 puntos en 5 ruedas. Da pelea en dos frentes: la conquista del certamen y la plusmarca por el título de maestro internacional

jueves 27 de junio de 2024 | 19:11hs.

Otra vez las miradas del mundo del ajedrez están posadas sobre la figura de Faustino Oro, el niño argentino de 10 años, que enciende simpatías y causa asombros con su accionar frente al tablero; un elegido o señalado dispuesto a reescribir la historia del milenario juego.

En el Club d' Escacs de Barcelona es la gran atracción del Torneo de Maestros; al cabo de cinco ruedas se ubica en la cima de la prueba, invicto, con 4 puntos, y expectante en la conquista de uno de sus sueños: consagrarse maestro internacional de ajedrez. Con una yapa, estableciendo la plusmarca como el más joven en todo el historial.

“La elección de jugar el torneo de Barcelona fue exclusiva de Fausti, y lo hizo cuando todavía no sabía que jugaría en mayo, el Continental en Colombia, y en junio el Festival en Madrid. Para Romina (la mamá) y para mi hubiera sido mejor que cancelara la participación porque había jugado muchas partidas en pocos días, pero él está con todas las pilas, tiene ganas de jugar y está confiado y eso es muy importante para afrontar un torneo”, le contó a Infobae, el papá, Alejandro Oro, en la previa al comienzo del certamen.

Y la corazonada paternal no se alejó de la realidad; de manera sorprendente Faustino Oro hilvanó tres victorias consecutivas en el arranque del certamen: derrotó al gran maestro español Hipólito Asís Gargatagli (50 jugadas de una Defensa Nimzoindia), y a los maestros FIDE, Carles Martín Barceló -de España- (Defensa Siciliana en 30 movimientos) y Samuel Malka -de Francia- (Gambito de Dama, en 70).

“Fausti está muy confiado, él lo sabe y se siente muy bien y muy feliz; por eso sale a ganar en todas las partidas. Su fuerza de juego sigue creciendo, y analizando sus jugadas con las máquinas tiene un porcentaje de precisión muy alto. Está pasando por un gran momento” le dijo a Infobae, el marplatense Jorge Rosito, entrenador de Faustino.

Además, en la doble jornada disputada hoy, por la 4ª y 5ª rueda, respectivamente, el pequeño prodigio mantuvo su racha sin derrotas y cosechó dos empates: ante el local Guerau Masague Artero (Apertura Inglesa, en 21 jugadas) y el colombiano Cristian Hernández (Defensa Caro Kann en 18), los que le permitieron ubicarse en la vanguardia de la competencia, con 4 puntos, y posicionarse a sólo dos unidades y media -cuando restan cuatro partidas para el final de la prueba- para lograr el título de maestro internacional.

“A Romina y a mí nos da igual” dijo papá Alejandro. Y completó, “no estamos detrás del récord, pero él quiere el título de maestro internacional, y eso le importa más que batir un récord porque su mente no tiene capacidad para magnificarlo”.

La serenidad en la voz y la cautela en las palabras de Alejandro Oro, que acompaña, pero no interfiere en las decisiones de su hijo, despiertan reminiscencias con el accionar que tuvo Henrik Carlsen, el papá de Magnus Carlsen, cuyo hijo es N°1 del mundo desde hace una década y logró el campeonato mundial, en 2013, a los 23 años.

“Creo que no he ayudado ni presionado mucho a Magnus, pero no me he interpuesto en su camino y eso ha sido importante para mí. Puede que eso tenga que ver en parte con las tradiciones noruegas. Pero creo que el ajedrez es una lucha tal que el niño necesita ser dueño del proceso y el resultado, si le pones presión adicional al niño, creo que no es bueno”.

Pero más allá del valor de una plusmarca y de la importancia que pueda darle un niño a ese logro a esta edad, lo cierto es que Faustino Oro está nuevamente, como sucediera semanas atrás en Madrid, a un paso del récord. Según la reglamentación del torneo en Barcelona, para lograr la 3ª y definitiva norma de maestro internacional deberá completar un performance de 6,5 puntos en las 9 ruedas. Tiene 4 y le quedan por disputar cuatro partidas en las que debería sumar 2,5 puntos, el 60%.

Aunque se trate de un juego, y el error está al alcance de cualquier cálculo fallido, lo cierto es que Faustino o “el Messi del ajedrez” como lo llama la prensa española está atravesando un gran momento en su juego y autoestima que alimenta la esperanza de todos los que lo quieren. Acumula 27 partidas sin conocer la derrota (su última caída fue en el Open de Menorca, en la 7ª rueda, el 6 de abril pasado, frente al cubano Ernesto Fernández Guillen). Además, por si fuera necesario agrandar su palmarés, en los seis meses de este año, fue rival en partidas clásicas o pensadas (con ritmo de juego de 4 o 5 horas) ante 16 grandes maestros, dos categorías superiores a su actual de Maestro FIDE. ¿Su score?, 3 victorias, 11 empates y 2 derrotas.

Para conseguir la performance deseada en Barcelona, a Faustino Oro le quedan cuatro rivales: tres Maestros FIDE, el ecuatoguineano, Xavier Mompel Ferruz, y los españoles César Alcalá González y Alex Villa Tornero -su rival de mañana en la 6ª rueda-. En la 9ª y última que se jugará el domingo, el niño argentino jugará con negras ante el maestro internacional chileno, Fernando Valenzuela. Si suma 2,5 puntos en estas cuatro partidas habrá alcanzado el título de maestro internacional y batido la marca que, desde 2019, está en poder del niño norteamericano (de padres indios), Abhimanyu Mishra, que la obtuvo a los 10 años, 9 meses y 3 días. Faustino nacido el 14 de octubre de 2013 podría alcanzar la plusmarca con 10 años, 8 meses y 16 días.

Faustino Oro en el Mundial de Ajedrez

En estos días se cumplen dos meses desde que Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- cuenta con el respaldo de un grupo de empresarios, que decidieron actuar como mecenas en la carrera profesional del niño.

“Ese ofrecimiento fue una alegría inmensa, por eso tratamos de ser muy austeros; creo que es la mejor forma de agradecer lo que hacen por Fausti” dijo Alejandro Oro. Y agregó. No participé en la logística del programa de apoyo. Faustino fue el que dijo “quiero seguir con los profes que tengo”. Así que se mantuvo a Jorge Cori (sus honorarios los cubre ChessKid), Jorge Rosito, Leandro Perdomo (por la FADA) y Mario Villanueva, que les dan sus clases por Internet. Ahí sí, yo creí que sería bueno que Fausti retornara a las clases presenciales como tenía en Buenos Aires, y por eso se incorporó al equipo de trabajo al gran maestro argentino, que vive en Barcelona, Tomás Sosa (un sponsor de acá le paga por su participación). Ese es el equipo completo. Con el nuevo plan de entrenamiento Fausti pasó a estudiar de 9 a 18 horas semanales.

Faustino, “el Pibe de Oro”; un soñador que dice sin titubeos “a mí me gustaría ser campeón mundial”. Una estrella en ciernes que tiene licencia para seguir soñando.