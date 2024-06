"Estaba medio moribunda, pero vio como le sacaba sangre un hombre con careta" | El Territorio

José, el padre de la joven que denunció haber sido secuestrada en Garupá, dio detalles de lo sucedido. La Policía hace un barrido de cámaras en la zona.

jueves 27 de junio de 2024 | 16:40hs.

La investigación se centra en las cámaras públicas en la zona del ataque. //Foto: El Territorio.

La investigación por la denuncia del secuestro de una adolescente de 15 años en Garupá avanza con el barrido de distintas cámaras de seguridad de la zona y relevamiento de datos y testimonios por parte de la Policía de Misiones. La causa la tramita el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas a la espera de algunas precisiones.

En este contexto, el padre de la joven que contó haber sido subida a una camioneta, donde la durmieron y sacaron sangre habló con el programa Acá te lo Contamos, por Radiactiva y se mostró muy angustiado por lo que le toca vivir junto a su familia. Asimismo, pidió un rápido esclarecimiento de lo sucedido.

José destacó que pese al gran susto que sufrió, su hija se encuentra en buen estado de salud, viva, y se mostró preocupado por que ocurran este tipo de episodios. "Ella me cuenta que fue en el horario de las 12.57 del mediodía, porque entra al colegio a las 13. En ese horario un señor le pregunta la hora, ella le dice y cuando va a guardar el celular en su mochila el señor este le agarra y le pone un trapo en la boca", detalló.

Y siguió: "Ahí ella se pierde, suben a un auto, ella me cuenta que llegó a ver un auto blanco. Ahí cuando le suben le acuestan en una camilla y le ponen una inyección, no se lo que le hacen para dormirse y ya no se acuerda más nada", siguió.

Al respecto, describió a la persona que abordó a la adolescente como hombre de entre 40 y 50 años, calvo, con remera blanca y jeans azul. Los hechos ocurrieron a dos cuadras del colegio al que asiste la menor, por lo que la comunidad educativa ya fue advertida y hay gran preocupación entre los padres.

"Se despertó cuando estaba en un lugar que no conoce, no sabe. Sí le sacaron sangre, es una mala experiencia lo que uno está viviendo. Así como hay gente buena, hay gente mala", continuó en entrevistado, sin poder evitar quebrarse al aire.

Contó que la joven fue liberada después de las 19.00 detrás de la terminal de colectivos de Crucero del Norte, ubicada sobre la ruta 12, luego de lo que se conoce como la ex Garita. Añadió que, como consta en la denuncia, la camioneta presuntamente utilizada por los delincuentes era blanca, pero no pudo ver de que vehículo bajó por estar muy mareada.

"Nosotros estábamos haciendo la denuncia en la Comisaría Quinta, ella llega a casa y ahí avisa mi otro hijo que ella llegó llorando. Volvimos a casa y ella nos dijo 'mirá lo que me hicieron' y contó para nosotros. Volvimos e hicimos la denuncia, todo lo que hay que hacer", puntualizó José.

El hombre señaló que estuvieron hasta las 3 de la madrugada haciendo los trámites de rigor. Como publicó este medio, la chica fue examinada por el médico quien constató hematomas compatibles con una extracción. Se actuó según los protocolos para este caso y se activó una contención para la denunciante y su familia.

Además de eso, José expresó que su hija perdió parte de sus uñas postizas en el intento de defenderse. "Ella vio que le sacaron la sangre, estaba medio moribunda pero vio que un señor le sacaba la sangre. Tenía una capucha y una careta de un jabalí", describió sobre el horror transmitido por su hija.

"Yo pido que se aclare todo esto, que se pueda dar con las personas que hicieron esto y nada más. Pido justicia, no somos gente mala, somos gente trabajadora, gente humilde. Me doy bien con todos los vecinos, nunca tuvimos un problema de nada", remarcó otra vez con la voz entrecortada.