Malabares que permiten hacerlo todo: priorizar el estudio y encargarse de la Estudiantina | El Territorio

Lucía Altamirano es alumna de quinto año del Instituto San Alberto, es una de las abanderadas, además de directora del Cuerpo de Baile e integrante del Centro de Estudiantes.

jueves 27 de junio de 2024 | 15:10hs.

Lucía participó en la Estudiantina por primera vez en 2021 y siempre quiso ser directora. //Foto: gentileza.

Entre clases, tareas y ensayos, los adolescentes tienen una gran cantidad de horas semanales ocupadas y la cuestión siempre es lograr que las actividades no se interpongan unas con otras. Pese a haber un impás sobre cuándo comenzarán oficialmente los ensayos de la estudiantina en la vía pública, los típicos sonidos de chanchas, redoblantes y cajitas se escuchan desde hace algunas semanas. De cara al receso invernal y teniendo en cuenta el tiempo de organización que implica participar de la tradicional fiesta posadeña, ya están en movimiento tanto las ventas de productos para abaratar costos como los preparativos propios del evento. Entre clases, tareas y ensayos, hay estudiantes que logran coordinar todas sus actividades sin que se interpongan unas con otras.

Lucía Altamirano es alumna de quinto año del Instituto San Alberto, es una de las abanderadas, directora del Cuerpo de Baile e integrante del Centro de Estudiantes. La adolescente, que apunta a estudiar Psicología y especializarse en Criminología, se encuentra al frente de la organización de la estudiantina en su colegio. "Intento poner siempre de ambas partes: en un momento hacer cosas de la escuela, tareas, estudiar para evaluaciones, hacer todos los trabajos, y también me concentro en la parte Estudiantina. Aparte tengo dos compañeras y nos ayudamos entre las tres. Trabajamos en conjunto siempre para poder apoyarnos", reconoció.

Aunque estar al frente de la Estudiantina demanda muchas horas reloj, aseguró que se asigna diferentes tiempos para cada actividad. "Estudio entre las 13 y las 16 , después de eso me encargo de todo lo que tiene que ver con la Estudiantina. Primero cumplo con el trabajo de la escuela y luego con la Estudiantina", precisó, en conversación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Su primera vez participando de la estudiantina fue en 2021. "Fue en pandemia, junto con mi hermano que estaba en el Janssen en ese momento. Me dijo que me inscribiera y me inscribí, yo estaba en segundo año", comentó. Sin embargo, indicó que siempre tuvo un interés especial por la fiesta, ya que su prima había sido directora del Cuerpo de Baile del mismo colegio entre 2013 y 2014. "Mi formación viene desde ella", aseguró.

"Primero participé como parte de la escuadra normal porque para ser directora tenes que pasar por muchas cosas, tenes que tener años y experiencia para llegar a este punto. Le ponía todas mis ganas, gritaba, me entusiasmaba y ayudaba a mi pasista" recordó. A su vez, contó que en el Instituto San Alberto es tradición tocar y bailar en el último día de clases, que el año pasado fue el 13 de diciembre, y en ese momento las directoras pasan entre sus compañeros para asignar a sus sucesoras colocándoles un silbato en el cuello.

"Me habían preguntado un millón de veces si quería ser directora y yo siempre lo quise, desde el primer año. Veía como mis directoras deslumbraban en 2021, cómo se organizaban, cómo eran, cómo hacían las cosas, cómo se hacían respetar y cómo hacían que todo salga bien. Yo quería verme y ser como ellas, estar al frente y preocuparme siempre por todas", expresó Lucía.

Sobre la responsabilidad de dirigir a sus pares, señaló que intenta ser respetuosa y calma, hablando con honestidad y estando abierta a escuchar a los demás. "Si no sos respetuosa con otro, el otro tampoco te va a respetar a vos y eso es lo principal. Hablamos con sinceridad y decimos las cosas como son y lo que pasamos nosotras para que ellas estén en este momento juntas", dijo.

"La estudiantina es algo para divertirse, no es solo competencia como suelen interpretar algunos, por eso no queremos gritarle a nadie e intentamos hablar calmadas. También si ellas tienen algo que decir, nos lo pueden hacer saber y no hay problema", agregó.

Si bien los preparativos están momentáneamente en pausa, la búsqueda por abaratar costos comenzó hace rato. "El cuerpo de baile necesita tocados, plumas y un millón de cosas. Es caro y siempre necesitamos buscar los costos más baratos. Hacemos algunas campañas para vender cosas y para poner el recado a fondo, así las chicas no tienen que pagar tanto después, y también para que los papás no tengan que poner tanta plata y esfuerzo en la estudiantina y que después alguien se tenga que bajar porque quizá no le alcanza. Se intenta ayudar con todas esas cosas", explicó.

En este sentido, indicó que la ayuda de padres asesores y profesores asesores es crucial porque son quienes orientan qué pasos seguir. "Es nuestra primera y última vez siendo directoras. Gracias a ellos estamos bastante bien", manifestó. Asimismo, analizó que "es complicado pero intentamos llevarlo de manera calmada y organizada; tenemos todavía inscripciones por hacer".

Además, hizo hincapié en la importancia de no perder días de clases por los ensayos de la Estudiantina. "Siempre intentamos ubicar los horarios tanto para el turno de mañana como para el turno de la tarde. Tratamos de establecer un horario determinado al que puedan ir ambos turnos y, si tienen que faltar a clases, pueden pedirle a sus compañeros las tareas que dejaron y hablar con los profesores para tener consideración en el momento, así no están tan perdidos en esa instancia", recomendó.