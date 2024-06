El fútbol como ‘excusa’ para viajar y conocer el mundo | El Territorio

Una posadeña y su pareja dieron a conocer que además de alentar a la Scaloneta, usaron la Copa América como una excusa para poder viajar a conocer los Estados Unidos. Ya habían estado en el mundial de Rusia 2018. “Trabajamos mucho, buscamos precios y viajamos a conocer las distintas culturas”

jueves 27 de junio de 2024 | 11:21hs.

Grandes eventos de distintos índoles, siempre es una oportunidad para viajar, conocer nuevas culturas y costumbres, en esta oportunidad la Copa América que se desarrolla en los Estados Unidos es el epicentro de una gran mezcla de culturas, de este lado del mundo. Y allí, una posadeña, como miles de argentinos dicen presentes para alentar a la Selección que va por un nuevo título y además conocer nuevos lugares. Junto a su pareja presenció el triunfo de la Argentina ante Chile por 1 a 0, el pasado martes, además ya tienen entradas para el partido del próximo sábado en el cual la Argentina enfrentará al seleccionado de Perú, cerrando la fase de grupos de la zona A.

Nacida en Posadas, Misiones; pero radicada en la provincia de Tucumán hace ya unos cinco años, Natalia Finque hoy disfruta de las costumbres ‘Yanquis’ y de alentar a la Scaloneta. “Es una experiencia única, la gente te contagia”. En esta oportunidad, la Copa América, según la propia Natalia lo confirma es una “excusa” la cual pusieron con su pareja para viajar y conocer los Estados Unidos. Misma metodología utilizaron para viajar al Mundial de Rusia 2018.

“Venir a estos eventos para nosotros es una excusa para organizar viajes. Buscamos estas oportunidades para ir viajar, conocer y pasear”, contó y agregó “nunca me hubiera imaginado ir a Rusia por ejemplo y fue una experiencia increíble, la energía al igual que acá en los Estados Unidos es hermosa, una experiencia hermosa”.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la misionera contó cuál es el secreto para poder viajar en este contexto económico. “A nosotros nos gusta mucho planificar, aprendimos a buscar precios y cada viaje que hacemos, lo hacemos así. Por supuesto trabajamos muchísimo y ahorramos mucho, a partir de allí buscamos la manera de conseguir vuelos y hoteles baratos, esa es la manera en que nosotros viajamos y les puedo decir que sí, se puede. Está siempre el miedo de la moneda extranjera, pero es depende del lugar a donde viajas. Para dar un ejemplo, en Rusia las cosas nos salían a mitad de precio porque el rublo valen menos que el peso, acá en Estados Unidos nos sale un poco más caro todo, pero todo es cuestión de planificar, buscar opciones baratas la cual hay muchas e ir a conocer”.

La pareja aventurera, además de disfrutar los eventos deportivos, el fútbol en este caso, tiene un blog en Instagram en el cual cuentan sus experiencias. “Hacemos reseñas de lugares, gastronomía y lo volcamos en el blog para que la gente pueda conocer también”.

La combinación del fútbol y experiencia de conocer lugares

Aunque admitió que no ser muy fanática del fútbol, Natalia contó que de a poco le está agarrando el gustito a estar dentro de un estadio y alentar a la Selección.

“Es una energía increíble la que se vive en la cancha, la gente alentando y apoyando, la verdad que me encantó la experiencia. No soy muy fanática, pero me encanta vivir estas cosas y más junto a mi pareja que bueno, él sí es fanático, la verdad es una hermosa experiencia que le recomiendo a todos los que lo pueden hacer porque es fantástico”, manifestó, luego de vivir el partido entre la Argentina y Chile, el pasado martes en New Jersey.

“No sé me estoy volviendo fanática del fútbol, pero ya me estoy volviendo fans, quiero seguir yendo a los partidos”, cerró la mujer quien junto a su pareja ya poseen entradas para el partido de disputará la Argentina ante Perú el próximo sábado en Miami.