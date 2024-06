Dos maestras hicieron dedo en la ruta, el auto que las llevaba chocó contra caballos y una de ellas murió | El Territorio

Las docentes había subido al vehículo minutos antes del impacto. La otra mujer y el conductor fueron trasladados al hospital local y están graves

jueves 27 de junio de 2024 | 10:30hs.

Un trágico accidente conmociona a los vecinos de la localidad de El Bordo, en la provincia de Salta. Dos maestras hicieron dedo en la ruta para llegar a su trabajo, pero poco después el vehículo en el que viajaban atropelló a dos caballos que se cruzaron en el camino y una de las docentes murió en el lugar.

El dramático episodio ocurrió este miércoles por la mañana en el kilómetro 1142 de la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje El Prado, en el límite con Jujuy. De acuerdo a lo informado por los medios locales, la víctima fatal fue identificada como Norma Córdoba, de 52 años. Según precisaron los efectivos que trabajaron en el lugar del accidente, la mujer hizo dedo en la ruta junto a su compañera, María Isabel Cuevas, para llegar a la escuela N°30 Juana Azurduy en la ciudad de Monterrico.

En ese contexto, un Toyota Etios conducido por Gustavo Alurralde frenó y las levantó. Sin embargo, poco después ocurrió una tragedia: dos caballos cruzaron corriendo en plena ruta y el vehículo terminó atropellándolos. A causa del brutal impacto, el auto salió despedido hacia un costado. Producto de ello, Córdoba sufrió un múltiple traumatismo de cráneo y murió en el lugar. Los conductores que circulaban por la zona llamaron rápidamente a una ambulancia y poco después Alurralde y Cuevas fueron trasladados al Hospital San Bernardo, donde lograron ser estabilizados, pero permanecen internados en grave estado.

El personal de bomberos y los policías que trabajaron en la zona confirmaron, además, la muerte de los dos caballos que fueron embestidos por el vehículo en la ruta.

En las redes, los amigos y compañeros de la docente fallecida la despidieron con conmovedores mensajes. “Hoy un día muy triste para todos tus vecinos, querida Norma Córdoba, enterarme de tu trágico accidente me paralizó, la impotencia de saber que para ejercer tu profesión de docente arriesgabas tu vida día a día. Me entristece saber que no te voy a ver con esa sonrisa, alegría y tus sabios consejos. Pero así te voy a recordar, cómo una mujer luchadora, honesta y tan buena amiga. Mi más sentido pésame a tus tres hijos y toda tu familia”. Las autoridades de la escuela en la que trabajaba la maestra emitió un comunicado e informó que este jueves no habrá clases en la institución.