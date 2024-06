Vuelve funcionar la liga de fútbol de campo a El Alcázar | El Territorio

El último fin de semana se presentó oficialmente a los 10 equipos que se inscribieron para el torneo apertura, que iniciará la competencia con la primera fecha el domingo 30 de junio desde las 10

jueves 27 de junio de 2024 | 8:15hs.

La localidad de El Alcázar reactivó la Liga de Fútbol local, luego de varios años de parate. Un grupo de aficionados al fútbol de campo se reunieron y decidieron poner en marcha nuevamente la liga de El Alcázar y así brindar un espacio para la práctica de este deporte en cancha del Club San Martin.

El último fin de semana se presentó oficialmente a los 10 equipos que se inscribieron para el torneo apertura, que iniciará la competencia con la primera fecha el domingo 30 de junio desde las 10hs. Los cotejos programados son: Rejunte Peruti vs Santa Librada, San Martin, Vs Tekoa Peruti, KM 21 Vs Barrio Obrero, Sorpresita Vs San Miguel, 6 de Noviembre Vs Estudiantes.

Para la localidad es importante poder retomar el funcionamiento de la liga no solo para brindar un espacio de recreación, si no también retomar las competencias deportivas y luego poder pasar a otras instancias con municipios vecinos y ligas de la provincia. La apertura es con diez equipos y se espera que en próximas temporadas se puedan conformar más equipos impulsando la práctica deportiva.

Desde el municipio se acompaña esta actividad, también se está trabajando en fortalecer el fútbol de salón y que vuelva a tener competitividad e impulsar la práctica de otros deportes como el vóley, básquet, maratón y demás, en los espacios comunitarios y los barrios. En principio se apuntará a los jóvenes que solicitan contar con estas actividades con las que actualmente no cuenta el municipio fuera del ámbito escolar y el objetivo es volver a organizar las disciplinas deportivas.