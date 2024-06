Eurocopa 2024: así quedaron los cruces de los octavos de final | El Territorio

miércoles 26 de junio de 2024 | 21:14hs.

Se cerró la primera fase de la Eurocopa con la sorpresiva victoria de Georgia ante Portugal, el líder del grupo F, y con el triunfo de Truquía, escolta de Cristiano Ronaldo y compañía, ante República Checa. De esta manera, quedaron definidos los octavos de final, el arranque de la fase eliminatoria, la parte mas emocionante del torneo.

Con España, Alemania, Francia y Portugal en un lado del cuadro, y Países Bajos, Italia e Inglaterra en el otro, la Eurocopa 2024 tiene definidos ya sus cruces de octavos de final para la etapa más emocionante de la competencia. Enrique Marqués nos hace un paneo general por el cuadro final del torneo europeo de naciones.

Los cruces de octavos de final

Suiza vs Italia, el sábado 29 de junio, a las 13 (hora argentina)

Alemania vs Dinamarca, el sábado 29 de junio, a las 16

Inglaterra vs Eslovaquia, el domingo 30 de junio, a las 13

España vs Georgia, el domingo 30 de junio, a las 16

Francia vs Bélgica, el lunes 1 de julio, a las 13

Portugal vs Eslovenia, el lunes 1 de julio, a las 16

Rumania vs Países Bajos, el martes 2 de julio, a las 13

Austria vs Turquía, el martes 2 de julio, a las 16