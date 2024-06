Nueva Feria Medieval propone juego de rol y una experiencia netamente inmersiva | El Territorio

Misiones Medieval no para de crecer y sumar nuevas disciplinas. Entre las novedades de este segundo gran encuentro, los visitantes podrán sumarse a una aventura lúdica con roles específicos

Una filosofía de vida que crece y crece, alentando la experiencia inmersiva de lo medieval en Misiones. Inspirando los sentidos con las artes: el canto, la danza, el teatro, la música, abriendo paladares con su gastronomía típica y sumando destrezas deportivas con arquería y softcombat, por ejemplo o hasta ampliando saberes lingüísticos e intelectuales, Misiones Medieval abre una nueva feria, dando cuenta de su desarrollo exponencial.

Así, la segunda gran Feria Medieval será este domingo 14 de julio en el Club Alemán de Posadas y tendrá un abanico de interesantes propuestas.

Además de la expo con objetos inspirados en lo medieval, la música del Coro Ultra Tempus, las danzas juglares de La Algarabía, la indumentaria específica de Sueño de Luna, la Taberna Coatí con platos de época y los combates de softcombat, este año, toda la jornada busca sumar al visitante como protagonista.

De esta manera, una de las inclusiones del 2024 es la aventura de un juego de rol. Quien se quiera sumar a esta actividad podrá elegir ser parte del clero, la nobleza, los campesinos, la guardia militar, los artesanos, artistas o la hermandad de los marginados sociales, por ejemplo. Cada equipo tendrá sus propios objetivos para el juego que se desenvolverá en vivo ese mismo día.

“Al ingresar, habrá un stand exclusivo del espacio de Misiones Medieval, allí podrán enterarse de qué se trata el juego y elegir una facción. Le darán la información para que busque al líder de esta facción y pueda empezar su camino en esta aventura”, explicaron desde el espacio que cada año suma más y más aristas y adeptos.

“Tratamos de contribuir a la experiencia de la inmersión”, detallaron Pablo Pereyra y Lucas Gutiérrez, pioneros del espacio.

“Buscamos que esto sea divertido, pero además requiere que las personas se organicen, hablen entre ellas, se pongan en contacto y que funcionen justamente como un grupo, como una unidad que colabora para alcanzar un objetivo”, sumaron sobre esta nueva iniciativa lúdica.

Más allá del juego de rol, muchos curiosos que todavía no conocen sobre esta movida medieval pueden llegar al Club Alemán solo para dar un vistazo, sumergirse un poco o meterse de lleno a bucear en las profundidades que la nueva mancomunidad ofrece.

“Esto es ingresar a un universo, no es una juguetería, es entrar en un universo medieval donde todo lo que va a transcurrir entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche va a ser medieval. Vamos a tener actividades, espectáculos, cantos gregorianos. Se va a poder practicar eventos deportivos que están dentro de la edad medieval, también comprar cosas con la simbología medieval y comer platos especialmente pensados y elaborados con la lógica de esa época”, adelantaron.

La primera feria, en agosto del año pasado fue tanto un puntapié como un logro. Un puntapié para que la escena medieval continuara expandiéndose, por un lado, y un logro, resultado del trabajo hormiga que venían haciendo los chicos de Guardia del Sol (entrenamiento de softcombat) y los grupos de canto gregoriano y otras actividades relacionadas, cada uno por su lado.

“El espacio se creó por gente que necesitaba un lugar para encontrarse compartir y desarrollar esto en Misiones”, afirmaron desde Misiones Medieval.

De este modo, cada una de las disciplinas involucradas tiene su profundo estudio y análisis. Incluso hay un área de Sabiduría Medieval, con estudiantes de letras, historia y afines que desglosan dudas sobre literatura y cultura de ese determinado tiempo.

Al ser un evento que se proclama familiar, para todas las edades, la decisión es que, en principio estas ferias no incluyan la venta de bebidas alcohólicas, pero los organizadores siguen analizando armar otros encuentros más específicos que.sí puedan sumar esta tradición. “La alimentación medieval era altamente lisérgica y etílica, había mucho fermento”, comenzaron explicando los especialistas. “Por eso, para algunos es una decepción que no haya alcohol, pero nosotros lo pensamos como un evento para toda la familia y si va a haber niños y entrada gratuita para menores de 10, en este evento no incluimos el alcohol. Pero sí estamos pensando en otras propuestas que introduzcan, por ejemplo no solo cerveza y vino artesanales sino la bebida típica o icónica de la Edad Media que es la hidromiel”, anunciaron.

“Hay muchas cosas que estamos preparando. La verdad que esta segunda edición se viene bastante cargada. Tenemos muchos espectáculos de producción propia y el plato fuerte va a ser el juego de rol. Estamos sorprendidos de cómo se fue gestando todo. Tenemos mucho crecimiento en poco tiempo”, resumieron los organizadores.

Asimismo, según profundizaron, la idea base es el encuentro, el intercambio de saberes, sabores, experiencias para seguir nutriéndose. “Misiones medieval es un lugar de encuentro para toda la gente que busca un lugar en donde expresarse, donde vivir esta esta pasión y siempre estamos abiertos a nuevas propuestas. Cuando alguien llega, le damos la bienvenida y tratamos de guiarle. Decimos que es una mancomunidad, porque cada proyecto es independiente pero estamos todos unidos en el mismo objetivo de crear esta experiencia medieval”, sintetizaron.