Toto Chávez, el misionero que hizo cantar el himno a Messi | El Territorio

Hace cinco años el joven salió a la cancha de la mano del capitán argentino en una Copa América. Contó que “tarareaba” el himno y unos días después el 10 cantó el himno con Argentina. Hoy, el posadeño se abre paso en el mundo de la música

miércoles 26 de junio de 2024 | 17:48hs.

Hoy el joven posadeño es baterista de Amus y busca que la música sea su estilo de vida. Fotos: Marco Isaac.

El 28 de junio de 2019, en el Maracaná de Río de Janeiro, sucedió lo que no había pasado en 15 años. Lionel Andrés Messi cantó el himno en la previa del partido. Fue la primera vez desde esa fría noche en La Paternal de 2004, cuando armaron un partido para que el entonces pibe de Barcelona quedara “blindado” para jugar solamente con la celeste y blanca.

Se dijeron muchas cosas en el medio. Que no sentía la camiseta, que acortaron el himno para que no tuviese que cantarlo, que era una falta de respeto, que así no lo hubiese hecho Diego Maradona. Épocas lejanas al idilio que hoy vive Messi con el hincha argentino.

Pero como en toda historia hubo una parte previa, en la que el protagonista fue misionero. Tomás Chávez. Entonces un niño que fue elegido para salir a la cancha con el capitán argentino en la previa del partido contra Qatar, en Porto Alegre. Sí, contra Qatar, como si fuese una especia de premonición de lo que vendría para la Scaloneta, que en esa Copa América daba sus primeros pasos.

El domingo 23 de junio y en el Arena do Gremio, Toto Chávez salió a la cancha de la mano de su ídolo, un tal Lionel Andrés Messi. Al día siguiente, El Territorio fue a buscar al pibe de la tierra colorada en Porto Alegre y tiró, sin saberlo, una frase que recorrería el mundo. “Messi no canta el himno, pero lo tararea”.

Esas palabras se replicaron primero por Argentina, pero rápidamente se dispersaron por el globo y llegó hasta la concentración argentina en tierras brasileñas. Marcelo ‘Daddy’ D’Andrea, histórico integrante de los cuerpos técnicos de la Selección, le confirmó a El Territorio que “el Kun Agüero vio el video”. El Kun compartía pieza con Messi.

Messi cantó el himno y, de ahí en más, lo hizo muchas veces y otras no. En su momento llegó a decir que no lo cantaba a propósito. Lo cierto es que, tras 15 años, lo cantó por primera vez en Río de Janeiro, en el mítico Maracaná.

El otro protagonista de esta historia, Toto, regresó a Misiones y claro que fue reconocido. Era el “chico que reveló el misterio de Messi”, como titularon varios medios.

Cinco años después, Toto está muy metido en su gran sueño de ser músico. Junto a su banda Amus empezó a desandar un camino que, espera, sea para siempre.

“A mí me habían dicho una noche antes. Yo sabía que iba a salir con los jugadores como una semana antes, pero la noche anterior me dijeron que era con Messi. Ahí exploté, me largué a llorar, todo. Fue una gran emoción”, recordó el joven de 16 años.

“Al día siguiente nos llevaron a una habitación con juegos y estaba lleno de brasileros, que eran todos amigos y yo era el único argentino y estaba solo. Nos dijeron vamos a practicar y todos se pusieron primeros y yo dije ‘me voy al fondo’. Con agarrar la bandera estaba contento. Viene un brasileño (de la organización) y me pone primero y dije no puede ser. Todos me miraron con un odio. Y ahí le pregunté si iba a salir con Messi y me dijo que sí”, contó sobre la previa.

Llegó el 10 y Toto se emocionó, le agradecía y le contaba todo lo que lo idolatraba. En ese momento Toto jugaba en el club Guacurarí de Posadas y, como muchos chicos, soñaba con ser futbolista.

“Soñaba con ser futbolista, pero después vi muchas cosas del ambiente del fútbol que me copan tanto y me gusta mucho más la música. Creo que es una de las cosas primordiales de la vida. Mi nuevo sueño es ser músico y poder vivir de esto. Siempre toqué desde chiquito. Toco la batería desde los dos años y nunca paré de tocar”, contó el baterista de Amus.

El guiño del destino

“Messi había dicho que no lo cantaba a propósito, pero yo sentía que lo tarareaba. Yo me quería dar vuelta, pero me daba vergüenza”, recordó sobre el momento en el campo de juego del Arena do Gremio.

Al día siguiente Toto tuvo su mano a mano con El Territorio y no pensó hasta dónde iba a llegar. “Yo pensé que era una nota porque era misionero y salí con Messi. Después todos los medios me empezaron a llamar y después vi el partido (contra Venezuela), ya en mi casa, cuando cantó el himno y no lo podía creer”, se emocionó y bromeó: “Podemos decir que yo fui el que hizo que cante”.

“Fue un momento mágico de mi vida. Gente que no conocía me escribía, me hicieron hablar en el colegio y después ganamos todo. La Copa América, la Finalissima y el Mundial. No sé qué más va a pasar, pero no le podemos pedir más nada a Messi”, agregó el hincha de Boca y fanático de la Selección.

“Me encanta el fútbol, miro todos los partidos de Boca y Argentina. Siempre banqué a la Selección, a la Scaloneta y a cualquier selección. Soy mucho de sufrir. Al fútbol lo veo como un juego. Me pongo re mal si pierde mi equipo, pero entiendo que perdemos y hay otro partido. La música es como un estilo de vida. Para mí son cosas distintas”, indicó sobre dos de sus grandes pasiones en la vida.

A cinco años de aquel momento que marcó a Toto y también a Messi (al menos empezó a mostrar otra faceta en la Selección), el posadeño se ilusionó con poder tener otro encuentro con el 10 para agradecerle todo lo que hizo por Argentina. “Le diría que inspiró a muchos jóvenes, que a pesar de perder siguió intentando y me parece que además de un gran jugador es una gran persona”, cerró Toto.