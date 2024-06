En el juicio por el atentado a Cristina, Sabag Montiel declaró y confesó: "Yo la quería matar" | El Territorio

El acusado admitió el intento de asesinato contra la expresidenta. "Es claro, se contesta sola la pregunta. Matar a Cristina", dijo ante los jueces y señaló que lo hizo por un motivo "ético". También apuntó contra la justicia.

miércoles 26 de junio de 2024 | 16:45hs.

Sabag Montiel, principal acusado. //Foto: captura de video.

Fernando Sabag Montiel declaró este miércoles por el juicio por el atentado a Cristina Kirchner, y confesó que su intención era matarla y que su expareja, Brenda Uliarte, quería que eso ocurriera. "Yo la quería matar y ella quería que muera", dijo al declarar en la primera jornada de este proceso. "La quería matar porque era ladrona", agregó.

"Yo quería matar a Cristina", sentenció ante los jueces y aseguró que Uliarte quería ver muerta a expresidenta, pero no participó del plan para atacarla. "Brenda Uliarte quería ser espectadora del momento", puntualizó ante el Tribunal Oral Federal N°6 (TOF 6), donde también sostuvo que quería "ver muerta" a la expresidenta porque "la doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad", de acuerdo a lo que publica El Cronista. "Cualquier persona siente lo mismo que yo", apuntó.

"Yo la quería matar y ella la quería ver muerta. Pero yo nunca le planteé o le ordené a que lo haga, ni le di el arma diciéndole 'hacelo vos'. Ella quería ser una espectadora del momento más que una partícipe", reiteró el principal acusado, quien consideró su acto como uno de "justicia" y desmintió que hubiera habido un ofrecimiento para hacerlo a cambio de una recompensa económica: "Tiene una connotación más profunda, más ética y más comprometida con el bien social que otra cosa".

El declarante de nacionalidad brasilera se refirió a su vínculo con Brenda Uliarte, otra de las acusadas por el hecho, recoge Ámbito. "La relación con Uliarte tiene ya fecha de siete años, si bien éramos amigos con derechos, la relación entre ella y yo empezó un mes antes del atentado, no se podría tomar como un noviazgo serio", expresó.

Además, agregó: "Nunca compartimos aficiones políticas. Ella tiene una posición con respecto a los libertarios, yo soy apolítico antes que nada", y en razón de eso aseguró que el fin de cometer el acto tuvo "un tinte personal, más que un fin que pueda beneficiar a algún sector político”.

"Más que personal es algo de interés público. Tiene que ver con que yo soy el resultado de muchas fallas de la Justicia", reconoció el imputado y añadió: "Si bien es por decisión propia, también es porque una parte de la Justicia argentina no funciona, entonces me cargué una mochila en la cuál traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron". Asimismo, señaló querer matar a la entonces vicepresidenta porque es "ladrona, asesina, porque llevó a la Argentina a la inflación". Además mencionó: "Yo en lo personal me sentí humillado de haber sido una persona que tenía un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos".

El juicio por el intento de asesinato de la exvicepresidenta comenzó en los tribunales federales de Comodoro Py, donde están los imputados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Con distintos roles, los tres están acusados por el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández.

Los tres enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque. Uliarte, su novia, y Carrizo, líder del grupo de vendedores de copos de azúcar conocidos como la "Banda de los Copitos", son acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.