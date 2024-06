La abuela de Loan dijo que a su nieto "se lo llevó el pomberito" | El Territorio

Catalina ensayó una particular teoría sobre el hecho. Además, reveló cómo transcurrió el último almuerzo donde estuvo el menor.

miércoles 26 de junio de 2024 | 9:26hs.

Catalina, la abuela de Loan, el nene desaparecido en Corrientes, habló con A24 y dio detalles del caso. "Los que se fueron con él (al monte), se lo llevaron", aseguró la mujer en declaraciones exclusivas.

Luego, apeló a una explicación con tintes esotéricos y habló del "Pomberito" (una especie de duende o espíritu dentro de la cultura guaraní) como el presunto responsable del hecho. "Puede ser que se lo haya llevado 'el pomberito' y lo haya dejado en el hueco de un árbol", afirmó.

“Estoy mal del corazón por el nieto que se me ha perdido. Estoy sufriendo más que la familia. Me duele el alma, estoy con el corazón en la garganta, llorando por el nieto que se me perdió”, recalcó.



"Recién llegué del monte, estaba buscándolo por las pisaditas”, aseveró, y dijo que tiene un altar donde le reza a San Antonio para que el niño aparezca. “Era la primera vez que venía Loan a visitarnos”, argumentó la anciana. “Yo a Loan lo conocía de chiquito pero después no lo vi más. Le decía al papá que quería venir a verme entonces lo trajo”, sostuvo.

"El pomberito": la llamativa explicación de la abuela de Loan

Ante la consulta de Facundo Pastor sobre lo sucedido, Catalina respondió: "Ya te digo que andaba acá por el campo y dicen, dicen, como lo dicen los de antes, que hay un pomberito que les lleva a las criaturas y les mete por los huecos de los árboles". Y en la misma línea, agregó: "Llamaron de Buenos Aires a unos sobrinos y me dicen que a ellos les ha pasado así, pero lo encontraron en un hueco de árbol a la criatura".

Caso Loan: habló el papá y reveló detalles inquietantes sobre su último almuerzo

Danilo Peña, el padre de Loan, también habló este martes con A24 y reveló detalles inquietantes sobre el último almuerzo que tuvo su hijo junto a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el exmarino y la exfuncionaria detenidos.

"Llevarlo al almuerzo fue una decisión de último momento. Le dije que me iba al campo y me dijo que lo lleve. Nunca había ido a la casa de la abuela", contó sobre lo que pasó el último día que vieron a Loan, tras una juntada familiar, y recalcó que nadie sabía que llevaba al nene a comer.