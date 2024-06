Transportistas lamentan que se priorice a Caba | El Territorio

Empresarios sostienen que las tarifas planchadas en contraposición a la suba de costos y el recorte de compensaciones está profundizando la caída de las líneas

miércoles 26 de junio de 2024 | 9:15hs.

Los insumos básicos siguen en aumento, como el combustible.

Los altos costos logísticos y la baja en la demanda complican al sector del transporte. Tanto media como larga distancia se encuentran atravesando momentos de mucha dificultad, que tratan de sobrellevar de diferentes maneras. Por ello, desde la cámara que los nuclea y los mismos empresarios afirman que se realizan los esfuerzos necesarios para seguir sosteniendo las líneas, aunque muchas de ellas trabajen a pérdida.

Aducen que la crisis de las empresas de transporte de corta y media distancia se acentúa cada vez más ante el aumento del combustible y la baja en la demanda de los pasajes. Es un fenómeno complejo que afecta a numerosas localidades de la provincia de Misiones ya que en ellas se ven reflejadas la baja de frecuencias en contraposición a la necesidad de sostenimiento de determinados servicios que no tienen posibilidad de reemplazo.

Esta situación no es reciente, viene incluso desde antes de la pandemia, y se va agravando cada vez más. Ya en 2019, con la modificación del sistema de cálculo de compensaciones nacional, comenzó un período de disminución de la contribución de la Nación a las provincias. Misiones es una de las que más sufrió esto, y fue la Provincia la que debió salir al rescate para sostener a las empresas. A esto, se sumaron ocho meses de paralización total durante el período de Covid-19. Por ello, cuando comenzó el período de retorno, se esperaba que las frecuencias vuelvan a estar a pleno. Sin embargo, no se contaba con que la situación económica sería una condicionante que se sumaría a la reciente quita de compensaciones de Nación, lo que derivaría en que las empresas no pudieran afrontar los costos de tener en circulación las unidades.

En ese marco, el empresario transportista Sergio Prox indicó a El Territorio que “ningún rubro escapa a la situación económica que está atravesando el país, con mínima inflación pero con recesión. Nosotros estamos pasando realmente bastante mal en lo que respecta al transporte público, porque hay insumos que tienen los precios muy elevados, como las gomas, repuestos eléctricos, electromecánicos, se disparó mucho más que la inflación, al doble inclusive”. A eso, Prox indicó que se deben tener en cuenta los costos que implican tener los empleados al día.

No obstante, adujo que “lo que los empresarios del interior no vemos coherente es lo que hizo el gobierno nacional de sacar las compensaciones tarifarias, mal llamados subsidios, porque con ello no se aumentaban las tarifas. El gobierno cortó a todo el interior del país y le sigue dando a las empresas de Buenos Aires, del Amba, no es una decisión federal”.

“El gobierno provincial –por su parte– nos sigue dando su ayuda, pero no se pueden hacer cargo de toda esa parte que Nación sacó. Eso nos complicó mucho, ya que venimos de una alta inflación, recesión y de golpe que nos retiren esa compensación, se profundizó aún más la compleja situación”, sostuvo.

Sostenimiento de líneas

Prox afirmó que tiene líneas que conectan la zona del Alto Uruguay con Posadas, la zona de Eldorado, con muchos caminos terrados también. “Hacemos más un servicio social que como empresarios, porque no cierran los números. Sabemos que esas 25 o 30 familias son personas que si llegamos a sacar el servicio, se van a sentir aislados. Hacemos una contención para que puedan venir al médico, hacer compras, los chicos a estudiar”, dijo. Y manifestó que igualmente hubo empresarios que debieron suspender servicios.

Una de las pautas que ayuda a Prox a mantenerse en el servicio, según sostuvo, es el biodiesel que fabrica en convenio con escuelas, iglesias y clubes de deportes que juntan aceites usados. “Los chicos de esta forma, se pagan sus viajes de estudio, y de paso ayudan a la empresa a seguir subsistiendo también, una empresa familiar que tiene 25 años, con 25 unidades y 45 empleados entre administrativos, gente de taller, guardas, choferes, lavadores y electricistas, etcétera”.

Por su parte, el empresario Carlos Martignoni explicó que “hubo algunos cambios en la situación” y en su caso “siempre hemos tratado de invertir en capital rodante. Entonces tenemos un material (colectivos) muy moderno y no estamos sufriendo lo que sufren algunas otras empresas, un fenómeno de descapitalización, pero en cada caso es particular de cómo se afrontan las cuestiones y tratamos obviamente de seguir creciendo a pesar de los desafíos y la situación de la provincia y de la Nación. Tener este presente nos permite ganar algo de tranquilidad en un ambiente muy incierto”.

Comentó asimismo que en este momento se encuentran trabajando con cinco frecuencias diarias de Posadas a Puerto Iguazú. Y cerró: “Hay empresas grandes o medianas que por ahí no han podido tal vez derivar recursos a otras actividades y nosotros no hemos tenido otra opción que tratar de seguir manteniendo la fuente de trabajo e invertir en capital rodante”.

Situación complicada

Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que la situación se agrava cada vez más: “Claramente no hay dinero, eso es una realidad y esto genera un conflicto importante en el interior donde muchas empresas no pueden renovar por lo que se ven obligadas a cerrar”.

“El problema es que la empresa no puede modificar sus unidades porque venimos de una pandemia, tenemos una tarifa por el piso y los subsidios no responden a esa compensación tarifaria que se paga con demora”, agregó.

Indicó que se deben actualizar los montos de los subsidios, como también la tarifa y analizar la rentabilidad de todos los circuitos, “porque no es lo mismo uno de baja población que uno de alta y eso lo hemos planteado un montón de veces, pero no ha prosperado como tampoco tenemos diálogo con la Secretaría de Transporte aunque sí tuvimos siempre el acompañamiento del ministro de Hacienda de la provincia (Adolfo Safrán) con respecto a reuniones, pero esa no es su tarea”.

“Además hemos tenido una caída de venta de pasajes, estamos en un momento de freno de la economía, todas las familias están reteniendo gastos y por ello no se puede exigir a las empresas que hagan todos los servicios con una tarifa por el piso y con una compensación tarifaria insuficiente agregando la exigencia de recambio de unidades”, alertó. Fouce en ese sentido recalcó que al momento de actualizar la tarifa se deben contemplar todas las aristas, “porque los insumos se fueron a las nubes, los costos son mayores ya que cada colectivo debe reunir ciertas características para funcionar dentro de un determinado territorio”.