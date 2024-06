Qué dijo Lionel Scaloni sobre la molestia física que complicó a Messi en el partido ante Chile | El Territorio

El crack argentino encendió las alarmas cuando promediaba el primer tiempo y recibió atención médica. A pesar de eso, jugó los 90 minutos.

miércoles 26 de junio de 2024 | 8:45hs.

Uno de los momentos que encendió las alarmas en el triunfo de la Selección argentina por 1-0 ante Chile fue la atención médica a Lionel Messi por una molestia en el aductor de su pierna derecha en el primer tiempo. Por eso, en la conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado sobre el tema y llevó tranquilidad para los hinchas argentinos.

Si bien reveló que no tuvo una charla particular con el capitán argentino, dio sus sensaciones y remarcó una jugada en particular del partido. “Terminó jugando. Hizo la carrera al final con Ángel (Di María) y Lautaro (Martínez) de 50 metros y es la última imagen que tengo”, aseguró con respecto a la última jugada del encuentro.



Teniendo en cuenta esta situación, y que la Selección argentina ya consiguió la clasificación a los cuartos de final, es muy probable que Messi descanse en el último partido ante Perú y que así pueda recuperarse de la mejor manera para la parte más decisiva de la Copa América.

Qué dijo Lionel Messi sobre su molestia en el aductor de la pierna derecha

“Qué se yo, ahora voy a ver. Me molesta un poco, pude terminar jugando y esperemos que no sea nada grave”, declaró en zona mixta.

El momento en que Lionel Messi fue atendido por los médicos ante Chile

Las declaraciones de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

“Fue un triunfo merecido. El partido no estaba fácil, se ganó en el momento menos esperado porque ya se estaba yendo. Siempre el equipo siguió creyendo y atacando, ellos en el final se empezaron a animar más. Chile ha sido un rival muy bien trabajado, Ricardo (Gareca) hace un gran trabajo. No hay partido fácil”.

“Fue un partido diferente, hay que destacar que siempre el equipo da la cara. Lo que planteamos lo hicimos bien. Hicimos un buen partido, no sé si mejor o pero que el otro, solo demuestra la dificultad que tiene la Copa América”.

“El partido fue más o menos como lo imaginamos, hubo algunos matices, pero sabíamos que atacan y sufren mucho por el lado de Isla. Lo vi bien a Chile, tampoco puedo valorar a los anteriores entrenadores, pero Ricardo (Gareca) transmite una tranquilidad a estos jugadores”.

“Busqué frescura con los laterales; parecen que no son cambios lógicos, pero forman parte de los jugadores de campo. Entraron bien y le dieron eso que faltaba en los últimos minutos”. “Lautaro y Julián han jugado juntos, pero hay una cuestión de equilibrio. Hoy ha hecho el gol: el primero en alegrarse es Lautaro, el segundo es Julián y el tercero yo”.

“Vimos bien a Enzo, está recuperando lo que es él; creíamos importante que jugara porque será importante para los próximos partidos. Elegimos a Alexis (Mac Allister) en lugar de Leandro (Paredes) porque habían jugado juntos en Perú y nos había gustado”. “Es un problema cuando los arqueros no tienen tanto trabajo, pero el Dibu (Martínez) nos salvó en dos ocasiones y estamos contentos con él”.