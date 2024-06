Caso Loan: una de las familiares contó los momentos previos a la desaparición del menor | El Territorio

Gabriela, hermana de Mónica Millapi y cuñada de Daniel "Fierrito" Ramírez, defendió la inocencia de sus familiares y criticó a la investigación. "Mis hijos cuentan que se fue a buscar al papá. Todos dicen lo mismo", expresó

martes 25 de junio de 2024 | 17:18hs.

Gabriela contó que Loan no conocía a muchos de los presentes en el almuerzo en la casa de su abuela. Foto: gentileza LN+

Gabriela, hermana de Mónica Millapi, una de las primeras detenidas por el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio, dio detalles sobre los instantes previos a que los adultos notaran la falta del menor, que conoce a través de sus hijos, presentes en esa fatídica tarde del jueves 13 de junio.

A 12 días del inicio de la búsqueda, la mujer dialogó con el periodista Adrián Salonia en De una, y contó que su hijo de 10 años y su hija de 8 tuvieron entrevistas con una psicóloga y hablaron en cámara Gesell.



"A mi hermana ya la había invitado la señora de la casa, la abuela de Loan. Mis hijos dijeron que querían ir y ella, como no tenían clases, los llevó. Ellos estuvieron jugando desde que llegaron. Al principio a Loan le costó adaptarse porque no conocía a mis hijos ni a mis sobrinas. Era la primera vez que iban al campo. Después se fueron a caminar con los grandes hasta el naranjo, que sí tenía naranjas, no es como dijeron en algunos lugares", relató.

"Estaban las nenas por un lado, los muchachos por otro. En total eran seis criaturas. En el último momento quisieron correr una carrera del tacuaral hacia donde estaba mi hermana y mi cuñado. Loan no quiso. Primero quiso irse con el papá, y retrocedió. Hay una pisada, no hay que ir por el medio del monte, no te podés perder. Y al volver, llegaron todos los nenitos juntos y Loan no estaba. Cuando lo empezaron a buscar en ese trayecto, Loan no estaba", explicó.

Según contaron los hijos de Gabriela, "Loan se fue a buscar al papá. Quiso volver por el mismo camino por el que se habían ido. Ellos me contaron que fueron a buscar naranjas, que estuvieron con la tía. Pero siempre hablaron lo mismo con nosotros, con la psicóloga, con todo el personal que estuvo con ellos".

"Mi hermana y mi cuñado son inocentes, no tuvieron nada que ver"

Gabriela defendió a su hermana y su cuñado, Daniel "Fierrito" Ramírez, detenidos el mismo jueves junto a Antonio Bernardino Benítez, el tío político de Loan. "Son inocentes, no tuvieron nada que ver", aseguró.

"Hay muchas cosas que se dicen. En primer lugar el comisario, a las personas que agarró y tuvo encerradas desde el jueves a hoy es a mi hermana, mi cuñado y Antonio. Si ellos tuvieron que planear o seguir comunicándose, ellos estaban incomunicados, sin celulares ni autos. No tuvieron posibilidad de hacer llamadas ni moverse, estuvieron a disposición del comisario, creo que no se merecen estar ahí", refirió.

En cuanto al rol de comisario Walter Maciel, hoy detenido, señaló que "estuvo con alguien que no son ellos porque ellos estuvieron desde un momento incomunicados, estaban sentados pero tenían a un policía enfrente, no se podían ni mover. ¿Quién pudo haber sido? No sé, pudo haber sido cualquier persona. Pero mi hermana y mi cuñado no".

"Al día de hoy hay gente que estuvo en ese almuerzo que no está detenida, no sé si les tomaron declaraciones, no les sacaron los celulares, están sueltos. Para mí eso es injusto, hay personas que de verdad tienen que estar ahí adentro, ocupando el lugar de mi hermana y mi cuñado", afirmó.

"Me enteré de la desaparición el mismo día, cuando mi hermana tenía que traer a mis chicos a casa. Me dijo que me los traía y que había un chiquito de 5 años desaparecido, ella no lo conocía. Esperé a que viniera, me los trajo y se fue enseguida al campo a buscar a Loan. A las pocas horas la detuvieron. No tuvo tiempo de hacer nada. La detuvieron y le empezaron a echarle culpas y culpas", lamentó.

Búsqueda de Loan: uno por uno, quiénes son los 6 detenidos

A 10 días de comenzada la búsqueda de Loan Danilo Peña, en un principio la causa se centró en la hipótesis de la desaparición y fueron detenidos tres adultos, entre ellos su tío paterno, acusados de "abandono de persona".

Sin embargo, en los últimos días la principal hipótesis cambió y ahora creen que el niño de 5 años es víctima de trata de personas. Por ese motivo, la Justicia detuvo a tres personas más, entre ellas el matrimonio de Caillava y Pérez.