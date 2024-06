Empresas del transporte de corta y media distancia afectadas por la crisis económica | El Territorio

Los reclamos se centran en merma en la demanda, tarifas y subsidios insuficientes como también la imposibilidad económica de afrontar costos de recambio de unidades

martes 25 de junio de 2024 | 12:30hs.

La crisis de las empresas de transporte de corta y media distancia se acentúa cada vez más ante el aumento del combustible y la baja en la demanda de los pasajes. Es un fenómeno complejo que afecta a numerosas localidades de la provincia de Misiones ya que en ellas se ven reflejadas las escasas frecuencias como también la sustención de determinados servicios que no son reemplazados por otros.

Juan Manuel Fauce, gerente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que la situación se agrava cada vez más, "claramente no hay dinero, eso es una realidad y esto genera un conflicto importante en el interior donde muchas empresas no pueden renovar por lo que se ven obligadas a cerrar".

"El problema es que la empresa no puede modificar sus unidades porque venimos de una pandemia, tenemos una tarifa por el piso y los subsidios no responden a esa compensación tarifaria ya que se paga con demora y también hay un Boleto Educativo Gratuito que se paga con con retraso", agregó.

A continuación indicó que se deben actualizar los montos de los subsidios, actualizar la tarifa y analizar la rentabilidad de todos los circuitos, "porque no es lo mismo uno de baja población que uno de alta y eso lo hemos planteado un montón de veces pero no ha prosperado como tampoco tenemos diálogo con la Secretaría de Transporte aunque si tuvimos siempre el acompañamiento del ministro de Hacienda de la provincia con respecto a reuniones pero esa no es su tarea".

"Además hemos tenido una caída de venta de pasajes, estamos en un momento de freno de la economía, todas las familias están reteniendo gastos y por ello no se puede exigir a las empresas que hagan todos los servicios con una tarifa por el piso y con una compensación tarifaria insuficiente agregando la exigencia de recambio de unidades", alertó.

Fouce en ese sentido recalcó que al momento de actualizar la tarifa se deben contemplar todas las aristas, "porque los insumos se fueron a las nubes, los costos son mayores ya que cada colectivo debe reunir ciertas características para funcionar dentro de un determinado territorio".