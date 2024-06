Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, está al borde de la libertad | El Territorio

La noticia de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de culpabilidad que conducirá a la libertad del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, supone una culminación sorprendente para una larga saga de intriga internacional que se extendió por varios continentes. Su personaje central es un editor de Internet quijotesco con un profundo desprecio por los secretos gubernamentales. Te proponemos una mirada a Assange, el caso y los últimos acontecimientos

¿Quién es Julien Assange?

Editor y publicista australiano, es mejor conocido por haber fundado el sitio web antisecreto WikiLeaks, que obtuvo enorme atención (y notoriedad) por la publicación en 2010 de casi medio millón de documentos relacionados con las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán. Su activismo lo convirtió en una causa célebre entre los defensores de la libertad de prensa, quienes dijeron que su trabajo para exponer la mala conducta militar estadounidense en países extranjeros hacía que sus actividades fueran indistinguibles de lo que se espera que hagan los periodistas tradicionales como parte de su trabajo.

Pero esas mismas acciones lo pusieron en la mira de los fiscales estadounidenses, quienes publicaron una acusación en 2019 que acusaba a Assange, refugiado en ese momento en la embajada de Ecuador en Londres, de conspirar con un soldado raso del ejército para obtener y publicar ilegalmente registros gubernamentales confidenciales. “Julian Assange no es un periodista”, dijo en ese momento John Demers, el entonces alto funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia. “Ningún actor responsable, periodista o no, publicaría intencionalmente los nombres de personas que él o ella supiera que son fuentes humanas confidenciales en zonas de guerra, exponiéndolos a los peligros más graves”.

¿De qué se lo acusa?

El Departamento de Justicia de la administración Trump acusó a Assange de dirigir a la ex analista de inteligencia del ejército Chelsea Manning en uno de los mayores compromisos de información clasificada en la historia de Estados Unidos. Los cargos se relacionan con la publicación por parte de WikiLeaks de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados, y los fiscales acusan a Assange de ayudar a Manning a robar cables diplomáticos clasificados que, según dicen, ponían en peligro la seguridad nacional y de conspirar juntos para descifrar una contraseña del Departamento de Defensa.

Los informes de las guerras en Afganistán e Irak publicados por Assange incluían los nombres de afganos e iraquíes que proporcionaron información a las fuerzas estadounidenses y de la coalición, dijeron los fiscales, mientras que los cables diplomáticos que publicó expusieron a periodistas, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y disidentes en países represivos. Manning fue sentenciado a 35 años de prisión tras ser declarado culpable de violar la Ley de Espionaje y otros delitos por filtrar documentos gubernamentales y militares clasificados a WikiLeaks. El presidente Barack Obama conmutó su sentencia en 2017, lo que permitió su liberación después de unos siete años tras las rejas.

¿Por qué no estaa bajo custodia de los Estados Unidos?

Assange ha pasado los últimos cinco años en una prisión británica de alta seguridad, luchando para evitar la extradición a EE.UU.y obtener sentencias judiciales favorables que han retrasado cualquier transferencia a través del Atlántico. Fue desalojado en abril de 2019 de la embajada de Ecuador en Londres, donde había buscado refugio siete años antes en medio de una investigación de las autoridades suecas sobre denuncias de conducta sexual inapropiada que él había negado durante mucho tiempo y que luego fue desestimada. La nación sudamericana revocó el asilo político tras las acusaciones del gobierno estadounidense. A pesar de su arresto y encarcelamiento por parte de las autoridades británicas, los esfuerzos de extradición por parte de Estados Unidos se habían estancado antes del acuerdo de culpabilidad.

En 2021, un juez del Reino Unido rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos con el argumento de que era probable que Assange se suicidara si se encontraba recluido en las duras condiciones carcelarias de Estados Unidos. Los tribunales superiores anularon esa decisión después de recibir garantías de Estados Unidos sobre su tratamiento. El gobierno británico firmó una orden de extradición en junio de 2022. Luego, el mes pasado, dos jueces del Tribunal Superior dictaminaron que Assange puede presentar una nueva apelación basándose en argumentos sobre si recibirá protecciones de la libertad de expresión o si estará en desventaja por no ser un Ciudadano estadounidense. La fecha de la audiencia aún no se ha determinado.

¿Qué requiere el acuerdo?

Assange tendrá que declararse culpable de un delito grave en virtud de la Ley de Espionaje de conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada relacionada con la defensa nacional de Estados Unidos, según una carta del Departamento de Justicia presentada ante un tribunal federal. En lugar de afrontar la perspectiva de ir a prisión en Estados Unidos, se espera que regrese a Australia después de declararse culpable y recibir sentencia. Esos procedimientos están programados para el miércoles por la mañana, hora local en Saipan, la isla más grande de las Islas Marianas. La audiencia se llevará a cabo allí debido a la oposición de Assange a viajar a los Estados Unidos continentales y la proximidad del tribunal a Australia. El lunes por la noche, salió de una prisión británica antes de una audiencia judicial que se espera desemboque en su liberación.

¿Está relacionado con el caso de las elecciones de Estados Unidos en 2016?

No, pero más allá de sus interacciones con Manning, Assange es bien conocido por el papel que jugó WikiLeaks en las elecciones presidenciales de 2016, cuando publicó una gran cantidad de correos electrónicos demócratas que, según los fiscales federales, fueron robados por agentes de inteligencia rusos. El objetivo, han dicho los funcionarios, era perjudicar el esfuerzo electoral de la candidata demócrata Hillary Clinton e impulsar a su rival republicano Donald Trump, quien dijo durante la campaña: "WikiLeaks, me encanta WikiLeaks". Assange no fue acusado como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

Pero la investigación, no obstante, mostró un papel poco halagador de WikiLeaks en la promoción de lo que los fiscales dicen que fue una campaña descarada de interferencia electoral rusa. Assange negó en una entrevista de Fox News transmitida en enero de 2017 que los rusos fueran la fuente de los correos electrónicos pirateados.aunque esas negaciones son cuestionadas por una acusación de Mueller en 2018 contra 12 oficiales de inteligencia militar rusos.

Julian is free!!!!



Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.



Follow @WikiLeaks for more info soon…pic.twitter.com/gW4UWCKP44