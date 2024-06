Lionel Scaloni evalúa hacer un solo cambio en la Selección argentina para jugar ante Chile por la Copa América | El Territorio

El entrenador decidió mantener la base de la formación que le ganó 2-0 a Canadá en el debut.

martes 25 de junio de 2024 | 13:15hs.

Lionel Scaloni tendría definido el equipo de la Selección argentina para enfrentar el martes a Chile a las 22 por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. Según anticipó el periodista de TN Leo Paradizo, el único cambio que haría respecto de la formación que venció a Canadá sería el ingreso de Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña en el lateral izquierdo.

"El equipo ya lo tengo. Será parecido al otro día, veremos si hacemos un retoque”, declaró el entrenador esta tarde en la conferencia de prensa previa a la práctica que se desarrolló en el centro de entrenamiento de Red Bull.

En Telenoche, Leo Paradizo anticipó la formación de la Selección argentina para enfrentar a Chile

El DT habría definido mantener la base del equipo que se impuso por 2-0 ante Canadá en el debut en Atlanta. Aunque en un principio trascendió que la idea era darles descanso a algunos futbolistas, lo cierto es que habría tan solo una variante y sería en la banda izquierda de la defensa. Scaloni sostendría en el armado titular a Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Ángel Di María, que eran los que estaban en duda hasta la última práctica.

Chile no será el único rival al que se enfrentará la Selección argentina este martes. También deberá superar a un campo de juego que no está en las mejores condiciones, según pudo confirmar TN. “la pelota no rueda de la mejor manera”, dijo, además, el DT de Chile, Ricardo Gareca.

Copa América 2024: La formación de la Selección argentina para jugar con Chile

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.