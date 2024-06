Caso Loan: “Desde el minuto uno se hicieron mal las actuaciones” | El Territorio

Sandra Barrios, presidenta de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT) de Misiones se refirió al giro que tuvo el caso al pasar la pesquisa a la órbita federal por supuesta trata de personas. “Esto es un caso más de los tantos que ocurren periódicamente en el país” indicó la entrevistada quien llamó a visibilizar, concientizar y difundir este tipo de casos

lunes 24 de junio de 2024 | 20:16hs.

Luego de que la causa por la desaparición del pequeño correntino Loan Danilo Peña (5) pasara a investigarse bajo la órbita de la Justicia Federal por considerarse que existió trata de persona, El Territorio charló con Sandra Barrios, presidenta de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT) en torno al giro que dio el caso.

En relación al caso del niño, quien lleva 11 días siendo intensamente buscado por distintas fuerzas de seguridad en todo el territorio correntino, Barrios fue autocrítica de cómo no se indagó desde un principio en la posibilidad de un caso de trata.

“Desde el minuto uno se hicieron mal actuaciones. Porque si bien cuando se extravía un niño se abren una serie de hipótesis - una que es la que se trabajó de entrada que es el que chico se perdió en el campo-, no se debió descartar nada. Mientras se hacía la búsqueda se debió haber informado, a partir del comisario, a todas las delegaciones por radio e informar a gendarmería para hacer el operativo cerrojo en rutas y caminos. Y hacer el control auto por auto de cada vehículo que entró a la localidad”, apuntó la entrevistada, quien no pasó por alto la implicación del comisario detenido y cómo este fue clave para liberar la zona para sacar de la localidad al chico.

En torno a la responsabilidad de los policías en alertar esto último, Barrios aclaró que no están obligados por ley a hacerlo, pero si es una cuestión de sentido común ya que al estar en provincias con fronteras tan cercanas se debería haber actuado así. “Nosotros, cuando actuamos desde la federación y vemos un caso por las redes, nos comunicamos con el responsable de trata de la policía, o de investigaciones para pasar datos y colaborar. O también lo hacemos cuando nos avisan desde otras provincias sobre la posibilidad del traslado a Misiones de una persona”, indicó.

“En este caso ya habían pasado 11 días y minuto a minuto, desde el momento de la desaparición y no se lo encontró en donde estaba, se empieza a descartar que se haya perdido en el campo y se comienza a correr riesgo de vida”, apuntó Barrios quien mencionó además que estas redes que operan con el tráfico de personas lo hacen también con fines de explotación sexual, prostitución infantil, redes de pedofilia, venta de órganos, etc. Y resaltó que la vida de una persona que pasa por esta situación está en riesgo minuto a minuto.

Una cruda realidad

“Nosotros sabemos que a las redes de trata se les complica el traslado, y es por eso que confiamos que aún esté en territorio argentino. Nosotros nunca perdemos las esperanzas de encontrarlo vivo, no hubo casos de tantos días acá en la argentina de haber pasado tantos días de encontrarlo vivo, si de haber pasado varios años y encontrar a niños a quienes se los rescata en algún prostíbulo o cuando se desbarata alguna red. Cuando el caso queda como trata de persona la búsqueda no cesa hasta que no aparezca el cuerpo o la víctima”, sostuvo en otro tramo de la charla la referente de RATT quien añadió también que mantienen constantes comunicaciones con Interpol Paraguay sobre este y muchos otros casos en el que se intervienen.

A su vez, la entrevistada se refirió a la realidad de esta problemática: “Esto es un caso más de los tantos que ocurren periódicamente en el país, tenemos el caso muy similar a este como el de Guadalupe pero en el ella ni siquiera había una pista. Esto está como está (Loan) por los medios nacionales que siguen difundiendo. Y de la gente del pueblo que además de estar amenazada siguió ayudando, esto no es algo aislado”.

Por otro lado, recordó que el compromiso de la sociedad ante estos casos salva vidas. Y remarcó la importancia de colaborar: “La línea 145 se reciben denuncias anónimas y gratuitas. Línea nacional anónima de casos de trata o de posible trata es el lugar donde se recepcionan denuncias”.

También contó que en el caso de Loan se colaboró compartiendo en las redes de trata del Nea de Noa y se mantuvo comunicaciones en interpol Paraguay. Y señaló que “tanto nosotros como otras organizaciones sociales realizamos desde el primer momento el pedido para que se pasara la causa al fuero federal por las distintas falencias que se detectaron”.

En torno a esto último, comentó que uno de los últimos errores fue no tomar declaración a uno de los detenidos en el caso y quien ayer por la noche pidió declarar. Y que por la burocracia judicial que decidió esperar hasta hoy obtuvo finalmente una negativa del sospechoso en aportar datos”.

“Creo que será un antes y después este caso porque siempre nos quedamos en las capacitaciones en los barrios sobre estos temas y queda como que nunca pasa. Y resulta que esto pasa todos los días y es una realidad que vivimos. Acá en Misiones cuantas redes de pedofilia tenemos o cuantas se han desbaratados, cómo es que la gente no se da cuenta que esto pasa siempre. Todos los días desaparecen chicas y chicos, personas adultas”, reflexionó Barrios, quien por citar un reciente ejemplo mencionó la denuncia que hizo el último viernes una vecina de Candelaria a quien desconocidos raptaron por dos horas a su hija de 9 años. Y que, por fortuna para la denunciante, fue encontrada sana y salva, no sin antes padecer el ataque de desconocidos en plena luz del día y cuando se dirigía a un comercio cercano a su casa.

Por último, la entrevista indicó: “Yo lo único que espero que esto no sea del momento. Hay que difundir, concientizar y visibilizar el no a la trata para que la gente siempre esté alerta, más ahora que los chicos están tan metidos en las redes y que es donde se captan muchos chicos”.