Conferencia de los fiscales del caso Loan: "Se abandonó la hipótesis de la pérdida" | El Territorio

Conferencia de los fiscales del caso Loan: "Se abandonó la hipótesis de la pérdida"

Los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo de la Unidad Fiscal de Goya brindaron una conferencia de prensa sobre el caso de Loan Danilo Peña, y detallaron: "Hay información sensible que no podremos decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas".

lunes 24 de junio de 2024 | 19:08hs.

Minutos después de las 18, comenzó la conferencia de prensa de los fiscales para dar novedades del caso. Primero habló el fiscal Juan Carlos Castillo, quien relató cómo se inició la investigación luego de que desapareciera Loan. "El jueves nos avisaron que se había perdido y se empezó a buscar, también con los vecinos. El viernes me constituyo a la localidad de 9 de Julio y en ese momento la señal era escasa. Me comunico con la gente de Alerta Sofía, le pedí la autorización a los papas de Loan para publicar la foto del niño", dijo el fiscal Castillo. Asimismo, señaló: "Desde el primer momento no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis. Nos hemos abocado a encontrar al niño". También detalló que activó la alerta amarilla a la Interpol para advertir de la situación en las diferentes fronteras. "Hay información sensible que no podremos decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas", sostuvo. Además, dijo: "Hemos notado inconsistencias. Entendimos que había un entorpecimiento en la investigación. Hemos decidido ordenar la detención del comisario". La investigación pasó al fuero Federal La medida fue tomada por el Juez de Garantías de Goya, doctor Darío Alejandro Ortíz, por Resolución N° 491 tras el planteo de incompetencia introducido por el representante de la UFRAC Goya, Fiscal doctor Guillermo Barry y el doctor Juan Carlos Castillo. Ambos representantes del Ministerio Público refieren que; "el hecho objeto de investigación no resulta materia de la Justicia Ordinaria, debiendo remitirse las actuaciones correspondientes al Juzgado Federal de esta ciudad". Además se sostiene la hipótesis firme de que Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace 11 días en la localidad de 9 de Julio, habría sido "trasladado a un destino desconocido con fines de explotación". Cabe destacar que desde la fecha se encuentran con prisión preventiva por tiempo indeterminado los siguientes imputados; Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, Bernardino Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el Comisario Walter Adrian Maciel.

