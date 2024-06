Taekwondista santotomeña representará a Argentina en México | El Territorio

La oriunda de Santo Tomé, es una atleta que forma parte del Centro de Entrenamiento Profesional en Taekwondo (CEPT), y actualmente integra la Selección Argentina de Taekwondo

lunes 24 de junio de 2024 | 13:40hs.

Se trata de Estefanía Ifrán, de 16 años, una atleta de alto rendimiento que forma parte del Centro de Entrenamiento Profesional en Taekwondo (CEPT), y actualmente integra la Selección Argentina de Taekwondo “Creo que mi sueño ya lo estoy cumpliendo, como viajar a México y representar a la celeste y blanca. No me esperaba llegar tan lejos a mi corta edad”, señaló Estefanía Ifrán, la joven taekwondista santotomeña que el 23 de julio viajará a Querétaro, México, ciudad que será sede del Panamericano Juvenil y del Campeonato sub 21.

Para que la joven pueda viajar, difundieron un alias para que quienes puedan, colaboren con para llegar al objetivo. El mismo es: eifran15.ppay. Clara Favre, profesora del CEPT, contó que “Estefanía va a representar a Argentina en el Panamericano Juvenil y en el clasificatorio sub 21 para los juegos panamericanos, para ranking. Estos dos eventos internacionales es algo que veníamos buscando hace mucho, cuando entramos en la selección, es un sueño para cualquier deportista. Y hoy se está haciendo realidad”. “Son dos eventos súper importantes, uno que ingresa por ser selección, y el otro es clasificatorio abierto”, añadió Favre.

Estefanía empezó a practicar la disciplina taekwondo con 8 o 9 años, y si bien al principio no le gustaba mucho, al poco tiempo notó que tenía capacidad y nunca dejó de entrenar. Y las medallas fueron llegando en su niñez y adolescencia, logrando táctica y disciplina en las luchas que enfrentan en cada torneo. “Creo que mi sueño ya lo estoy cumpliendo, como viajar a México y representar a la celeste y blanca. No me esperaba llegar tan lejos a mi corta edad. Fue mucho sacrificio, para los viajes, los entrenamientos, estoy agradecida con mis profes, a mis papás, a mis abuelos. Estoy cumpliendo mi sueño gracias a ellos”, señaló la joven taekwondista.