Se mantiene alta la circulación de gripe A pero sin picos en internación | El Territorio

El Programa de Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab) en su último balance realizado la semana pasada, arrojó que los principales virus detectados en la población pediátrica son: adenovirus, parainfluenza e influenza A. Los hospitales registran una ocupación de camas de entre 35 - 40 % de niños con enfermedades respiratorias; cuando el año pasado en este mismo período el porcentaje era del 100 %

lunes 24 de junio de 2024 | 11:27hs.

"Venimos con un porcentaje de internación - en hospitales - de entre un 35-40% que es bajo con respecto a años anteriores"

El Programa de Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab) en su último balance realizado la semana arrojó que los principales virus detectados en la población pediátrica son los vinculados a la gripe: parainfluenza e influenza A.

“La semana pasada hicimos lo que se denomina sala de situación, que es reunirnos varias áreas de la parte asistencial del Ministerio de Salud y hablamos de los virus que predominan en esta época del año. Hacemos el corte en la semana 22, ahora ya estamos cursando la semana 26, en cuyo período predomina más el adenovirus, parainfluenza, Virus Sincicial Respiratorio (VSR) e Influenza, que es el de la gripe A. El virus influenza, que es el que viene despegando hace dos, tres semanas” explicó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Guillermo Rolón, titular del Irab en Misiones.

“El año pasado en teoría fue el pico mitad de mayo, esa era nuestra preocupación este año, porque el año pasado se había adelantado realmente mucho. Lo que podemos decir es que en estos 21 años de trabajo y con las curvas, lo más frecuente y lo más habitual es que los picos se dan en las semanas 26, 27 y 28. Siempre es de la mitad de junio en adelante y coincidiendo con una semana antes las vacaciones de invierno”, destacó el médico.

En cuánto a los síntomas qué se debe tener en cuenta y cuáles son las señales de alarma, el pediatra hizo hincapié: “lo que más insistimos es que controlen fundamentalmente la fiebre por un lado y por ahí en los más chiquitos insistimos mucho en esto de si puede tomar su leche bien, si puede dormir bien, el estado de agitación o de chillido. Por eso el Programa surge, justamente, controlando lo que se llama el Síndrome Bronquial Obstructivo porque en cualquier persona, pero en los más chiquitos la parte bronquial compromete enseguida a la parte de la oxigenación. Un chiquito que no puede dormir, que no puede alimentarse, que empieza con picos febriles son síntomas que no deben dejar pasar”.

El Irab contempla el funcionamiento de 56 salas de internación abreviada (SIA) con equipamiento completo y personal formado para la atención de pacientes pediátricos a causa de patologías respiratorias. Trabaja de forma articulada con las seis zonas sanitarias de salud, es decir, con Capital, Sur, Centro Paraná, Centro Uruguay, Norte Paraná y Zona Noreste.

Consultado sobre casos de niños con cuadros respiratorios que hayan demandado internación, Rolón detalló “veníamos con un porcentaje muy bajo con respecto a años anteriores. Por ejemplo, normalmente en el pico alcanzamos al 100% de internación y sobre todo en la zona norte como Eldorado; pero hasta ahora, este año, venimos con un porcentaje de entre un 35-40% que es bajo con respecto a años anteriores. Y lo que miramos mucho nosotros en esta red, cuando se empiezan a derivar los chiquitos del centro, de un hospital nivel 1, El Soberbio, Puerto Esperanza, a Eldorado, por ejemplo, cuando aumentan las derivaciones, generalmente ya las dos semanas posteriores los hospitales empiezan a estar saturados y hasta ahora las derivaciones de chiquitos son mucho menos que años anteriores”.

El porcentaje de población vacunada es clave para generar protección ante la circulación de virus respiratorios o bien bloquear la propagación de otras enfermedades. En ese sentido, el funcionario de Salud Pública alertó sobre la baja cobertura de vacunación en las diferentes edades. “Depende de los grupos etarios, pero por ejemplo en niños, de entre 6 meses a 2 años, es obligatorio y teníamos un porcentaje no más de un 35-40%, y hay que recordar que para tener una vacunación efectiva, tenemos que superar los 85-90%, o sea que hay que insistir en tener la vacunación antigripal, sobre todo ese grupo; después de los 2 años hablamos de que requiere una indicación médica, que hay factores de riesgo, pero es importante que un chiquito asmático, un chiquito alérgico con cardiopatía, tenga también su protección”.

“Cuanto mayor porcentaje de vacuna antigripal tengamos, va a proteger al otro grupo que no se vacunó también, y que a veces tiene mayor riesgo”, agregó.

Respecto al calendario nacional de vacunación sostuvo “en la post-pandemia que veníamos muy bajo, entre el año pasado y este año se ha mejorado mucho aunque entre el 70 u 80 % de vacunación, pero no se llega todavía a los valores de cobertura de vacunación de la pre-pandemia, que era del 90 %; la única contraindicación es el estado febril”.