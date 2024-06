Libertad y Luz de Fuerza, rivales en cuartos de final del Provincial | El Territorio

El elenco de El Soberbio goleó a Crucero del Norte, mientras que el conjunto iguazuense dejó en el camino al Club Jardín América

lunes 24 de junio de 2024 | 13:20hs.

Libertad de El Soberbio cosechó un triunfo categórico ante Crucero del Norte por 3 a 0 por la revancha de los octavos de final del Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol. El dueño casa debía remontar el resultado adverso en la ida por 3 a 2 en Garupá y con un gran cotejo, en la cancha Municipal de El Soberbio goleó al conjunto colectivero.

Los goles para Libertad convirtieron Franco Ostapiuk, Jorge Godki y Miguel 'Colito' Rodriguez. Un resultado enorme para el plantel del alto uruguay misionero que con un gran juego, superó ampliamente a su rival. Con este resultado y un global por 5 a 3, se situó en cuartos de final del campeonato.

Por otra parte, Luz y Fuerza de Iguazú eliminó al Club Jardín América. El empate 1 a 1 en la ciudad de las Cataratas y la victoria 1 a 0 en suelo jardinense en la ida, posibilitó al conjunto iguazuense situarse entre los 8 mejores del torneo.

En un partido muy disputado, Emiliano Luckmann, arquero de Jardín América quiso salir jugando fuera del área, se le escapó la pelota, le dejó servida a Rivero que no desaprovechó la ocasión y con el arco en soledad convirtió el gol para el 'Eléctrico' en el primer tiempo.

En el complemento, Jardín América buscó el empate, tuvo una chance a través de Brandon Do Campo de penal, pero el defensor con un remate anunciado, logró el arquero Sanabria desviar el tiro y mantener su arco en cero. Luego, en una jugada desafortunada, entre algunos defensores de Luz y Fuerza que no rechazaron la pelota del área, se metió la fondo de la red y el 'Lobo' igualó con un gol en contra pero no le alcanzó a pesar de su búsqueda de igualar en el global.

Con el empate, el equipo iguazuense pasó de ronda, juega en la ida como local ante Libertad y luego se define en El Soberbio la revancha. Los primeros 90 minutos se van a jugar en la cancha de la Liga Regional de Puerto Iguazú el domingo 30 de junio a las 15 horas y la revancha una semana después aun con horario a confirmar.