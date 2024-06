Exitoso torneo internacional de ajedrez en Wanda | El Territorio

domingo 23 de junio de 2024 | 11:19hs.

Foto: Miguel Garcete

El éxito acompañó nuevamente a la cuarta edición del torneo internacional de ajedrez “Copa Amatista Wanda 2024”, concretada en dos jornadas (viernes y sábado) en el salón auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos. El certamen que año tras año va ganando participación y prestigio, fue organizado por el Área Municipal de la Juventud y la Asociación Civil Club de Ajedrez de Oberá.

Participaron representantes de todo Misiones y de otras provincias, Brasil y Paraguay; culminando todo este sábado a las 19 horas, con palabras de la Intendente Municipal de Wanda Romina Faccio, quien agradeció “a los participantes que en varios casos vinieron de lejos a participar y prestigiar el torneo. A ellos un agradecimiento especial, como así al área de la juventud municipal que puso todo de sí en las dos jornadas. Nos honraron con la visita a nuestra localidad, y los esperamos para la 5ª edición del año próximo”.

La premiación: 1er. puesto, Trofeo + $ 50.000,- Deus Filho Joaquim De (San Pablo Brasil). 2do. puesto, Trofeo + $ 40.000,- Botz Estefan (Puerto Rico). 3er. puesto, Trofeo + $ 30.000,- Durán Diego (Tigre Buenos Aires). Mejor sub 2000, $ 25.000,- Silva Lorenzo Alfonzo (Puerto Rico). Mejor sub 1700 $ 15.000,- Rozental Sasha Valentín (Oberá). Mejor Femenino, Trofeo Portillo Luciana (Posadas). Mejor sub 18, Trofeo Acosta Leith Acosta Marcelo Alejandro (Paraguay). Mejor sub 15, Trofeo Bohachenko Yonathan Emanuel (Oberá). Mejor sub 12, Trofeo Velázquez Ruiz Liam Fabián (Paraguay).