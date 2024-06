Puso en venta su casa porque su vecino le tira piedras a su techo todas las noches | El Territorio

domingo 23 de junio de 2024 | 10:17hs.

Una vecina del barrio Santa Rosa optó por poner en venta su casa para mudarse tras el infierno que vive desde el mes de agosto del año pasado. La mujer denunció cinco veces a su vecino porque está constantemente tirando piedras a su techo o dispara con el rifle de aire comprimido que tiene hacia las paredes de su casa. La policía acude al llamado de la mujer en cada episodio, pero el vecino no atiene a los uniformados, pese a las denuncias desde la justicia hasta el momento no le han dado solución.

Fátima Schuster es empleada y hace trabajos de costura en su vivienda que está ubicada en la calle Las Valerianas 20 viviendas barrio Santa Rosa. Reside en el lugar hace 15 años y jamás tuvo problemas con el vecino que vive hace más de 10 años en la casa contigua hasta que en agosto del año pasado la familia del joven de 27 años construyó el muro. Desde ese momento comenzaron los conflictos con los vecinos.

“Matías jugaba con mis hijas cuando eran chicos, todos nos conocemos jamás tuvimos problemas hasta que se construyó el muro, primero tuvo una pelea con un vecino frente a su casa y después se agarro conmigo. Hay noches que no se puede dormir de los piedrazos, llamo a la policía, ellos vienen, pero no pueden hacer mucho porque no los atiende” conto Fátima en dialogo con este medio.

En varias oportunidades los vecinos vieron el ataque con piedras por parte del joven hacia la casa de la mujer, en los últimos días debió ir al hospital porque uno de los piedrazos le pego en la cabeza. “Salía atender a una cliente que me trajo ropa para coser y me pega el piedrazo en la cabeza, llame a la policía vinieron golpearon, pero el no salió. Es un peligro esto mi hijo hace meses no puede salir a jugar al patio y tampoco puedo ponerme a limpiar porque tengo miedo” contó la mujer.

La situación es insostenible, la mujer denuncio al joven y recibió una contra denuncia de su vecina y debió pagar una multa por eso, no obstante, la justicia aun no actúa a su favor pese a las denuncias en la comisaria y una quinta que realizo en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Tres.

“No se puede dormir, mi hijo usa tapones de oído para poder conciliar el sueño, mi patrona me ofreció dormir en el alojamiento donde soy mucana una noche para poder descansar, pero esa no es la solución, yo necesito respuestas de la justicia, tengo testigos de lo que pasa en el lugar. El lunes voy a ir a la fiscalía a ver que solución me dan, no se puede vivir así”.

La mujer vive en el lugar con sus hijos quienes aseguran que si ella no está por la mañana, no tiran piedras, sin embargo los ataques comienzan apenas ella ingresa al domicilio, y desconocen el motivo.