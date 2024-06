Caso Camargo: amenazas desde Irigoyen y conexión con otro crimen | El Territorio

Mientras siguen las pequisas por el homicidio de Juan Camargo, hallado sin vida y con disparos en la cabeza, aseguran que el homicidio estaría vinculado con el de César Caytano.

domingo 23 de junio de 2024 | 3:00hs.

El cuerpo de Juan Batista Camargo fue hallado a la vera de la ruta nacional 14. //Foto: Policía de Misiones.

Mientras la Justicia avanza con las tareas de investigación para esclarecer el homicidio de Juan Batista Camargo (28), quien fue encontrado sin vida y con cuatro disparos en la cabeza sobre la ruta nacional 14 -a la altura de la localidad de San Pedro-, surgió una nueva hipótesis que señala que la víctima tenía amenazas en Bernardo de Irigoyen y que podría tener relación con el homicidio de César Caytano (23), perpetrado en la noche del pasado 8 de febrero.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a diferentes fuentes consultadas, Camargo -oriundo de Irigoyen- hace cinco meses se había mudado a San Pedro. Allí alquilaba, y como presentaba una dificultad motora en una de sus manos, tenía una pensión y se dedicaba a hacer changas. En el municipio trabajó poco más de dos meses como seguridad en una empresa.



Respecto de la muerte del joven de 28 años, las fuentes revelaron que hace poco más de seis meses Juan mantuvo un inconveniente con tres hombres -nombrados como "Brayan, Caytano y Gustavo"-, quienes estarían ligados con actividades ilícitas en la localidad de Irigoyen.



Estos tres citados le habrían amenazado de muerte a la víctima porque, según fuentes de la investigación, creían que tenía información sobre una valiosa cantidad de mercadería de contrabando robada. En esa línea, explicaron que todo comenzó antes de que le acribillaran a César Caytano a principios de febrero de este año.



En ese marco, detallaron que los otros mencionados tenían en la mira a Caytano y a Camargo, porque éstos se encontraban jugando a las cartas en una cancha sintética junto otro grupo de personas cuando los sujetos arribaron al lugar donde supuestamente estaba escondida la mercancía que fue robada. Por ello, las dos víctimas fatales comenzaron a ser amenazadas.



Mudanza y vinculación CPP

En ese período de amenazas, las fuentes contaron que en por lo menos dos oportunidades Camargo sufrió hostigamientos, amenazas e incluso disparos a modo de amedrentamiento. Precisamente, dijeron, este fue el motivo por el cual el asesinado el último miércoles se había mudado a San Pedro.



Además, indicaron que es muy probable que las amenazas provengan de personas de Bernardo de Irigoyen, ya que durante las semanas previas al hecho las personas citadas mantenían contacto telefónico con la víctima.



En relación a lo último, se pudo saber que es necesario e importante dar con el celular de Camargo a fin de obtener datos que puedan confirmar o no esta sospecha.



Respecto de la hipótesis de su vinculación con el Primer Comando Capital (PCC), fuentes allegadas desconocen si él joven era parte de la organización narcocriminal y afirmaron que en varias oportunidades Camargo viajó a Brasil para trabajar por temporada en la cosecha de uvas y manzanas. En ese contexto, expresaron que la última vez que la víctima viajó fue hace más de dos años.



Por otro lado, se pudo reconstruir que, durante la víspera del hecho realizó trabajos de albañilería en horas de la tarde en la casa de su hermana, con quien mantenía un fuerte vínculo. Luego de cenar en la casa de su familiar, el joven regresó al departamento donde vivía cerca de las 22. Eso fue lo último que se supo de Juan Batista Camargo y desde entonces sigue siendo un misterio en qué circunstancias terminó asesinado a orillas de la ruta nacional 14.



Otra de las cuestiones que no encuadra, pese a que había un disparo en el suelo que no impactó en el cuerpo de la víctima, es sí efectivamente el desenlace fatal fue donde lo encontraron.



Esto porque, explicaron, en el lugar donde yacía el cadáver había barro. Pero la zapatilla de Juan -de color negra con suela blanca- estaba limpia. Por lo que no se descarta que el joven haya sido asesinado en otro lugar y luego abandonado allí.



Tres implicados

En esas circunstancias, las marcas de arañazos que la víctima presentaba en el rostro, los moretones en uno de los ojos y los hematomas en las manos, pueden llevar a la hipótesis de que el hombre intentó defenderse de más de un atacante -teniendo cuenta que era de contextura robusta-.



En base a fuentes policiales, este medio pudo consignar que la línea de investigación apunta a por lo menos tres implicados, quienes se llevaron la billetera y el teléfono celular del joven.



Por otra parte, este medio pudo saber que la víctima tenía sucia una de sus manos con aceite de motor (como si hubiera realizado trabajos de mecánica). Fue así que, según se sospecha, las manchas de aceite serían de la moto del único detenido en la causa conocido como Fabián Isaías L. (21), que según allegados era un conocido cercano de Juan y con quien mantenía comunicación telefónica.



La detención del joven de alias Faby, se concretó durante la tarde de este jueves cuando una comisión encubierta de la Unidad Regional XIV de San Pedro lo detuvo en la localidad de San Antonio.



Mediante fuentes policiales, este medio pudo consignar que la aprehensión fue el resultado de la información recolectada por la fuerza provincial, en la cual indicaban que el joven se estaría trasladando en motocicleta entre las localidades de San Pedro, San Antonio y Bernardo de Irigoyen, y que tendría vinculación con el crimen de Camargo. Por ello, procedieron a una intensa y minuciosa búsqueda hasta que finalmente lo detuvieron de manera sorpresiva.



El sospechoso al notar la presencia de los efectivos intentó darse a la fuga. No obstante, al verse rodeado y superado, depuso su actitud siendo reducido y detenido para quedar a disposición de la Justicia.



En tanto, la Policía de Misiones continúa buscando pruebas que puedan ser de utilidad para la causa por medio de cámaras de seguridad que estén instaladas en cercanía al lugar donde alquilaba Juan y los distintos accesos, desde el casco urbano a la ruta nacional 14.



Cuatro disparos

Respecto de la perpetración del crimen, en base a fuentes con acceso al expediente, este medio pudo consignar que el cuerpo presentaba a simple vista dos orificios en la parte derecha del cráneo compatibles con arma de fuego.



Por ello, el magistrado Ariel Belda Palomar -a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro-, ordenó que se realice la autopsia para determinar con exactitud las heridas y posible calibre de los proyectiles que se habrían utilizado para matar al joven de 28 años. Los primeros resultados de los exámenes arrojaron que la víctima sufrió cuatro disparos y todos en la cabeza.

Crimen de Caytano, el antecedente

Como informó este medio, a Caytano se lo relaciona con el contrabando de cigarrillos y se habla de una deuda, aunque las versiones de si era deudor o acreedor son dispares. Fuentes de la fuerza federal mencionaron que en el pasado "perdió cargas" y especularon que el final podría estar relacionado a eso.



Lo que sí se sabe es que el ataque se produjo poco antes de las 21 del jueves 8 de febrero y quedó registrado en cámaras de seguridad del barrio Vista Alegre, donde se vio que la víctima estaba con el dueño de casa. En la impactante escena se puede observar que tres personas de apariencia jóvenes llegaron al lugar con capuchas y fueron directo hacia el joven para disparar sin que pudiera tener algún tipo de reacción. Por el hecho hubo dos detenidos.