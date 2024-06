Un centenar de chicos misioneros disfrutaron del judo con la Peque | El Territorio

En el marco del día olímpico, los más pequeños tuvieron la oportunidad de entrenar en el Cepard con el combinado nacional y la campeona olímpica Peque Pareto como mentora.

sábado 22 de junio de 2024 | 22:47hs.

Niños y niñas de escuelitas de judo de toda la provincia compartieron una excelente jornada.

Este sábado se llevó adelante una jornada especial en el marco del día olímpico, celebrado cada 23 de junio, en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard). Aprovechando el campo de entrenamiento de la selección argentina de judo con la Peque Pareto como mentora, los más pequeños disfrutaron de una jornada única e inolvidable.



La jornada se destacó por abrir sus puertas a los más pequeños, quienes por su edad no podían clasificar y participar de este campus. Mas de 100 niños de escuelitas de judo de toda la provincia entre ocho y 14 años, e incluso algunos más pequeños, participaron y disfrutaron de la oportunidad de entrenar con la selección y con la Peque.



"Hoy arrancaron los chiquitos de 8 a 14 años, los infantiles, y estuvo muy linda la experiencia", comentaron los organizadores. Los chicos, además practicar y jugar sobre el tatami del Cepard, fueron observados y guiados por Pareto. Es decir que se llevaron un inolvidable recuerdo para toda sus vidas ya que se realizó un larga fila y cada uno de los niños tuvo su foto individual con la Peque.



La jornada especial permitió que los más jóvenes se sintieran parte de este evento y tuvieran la oportunidad de compartir momentos con figuras destacadas del judo nacional. Paula Pareto, quien dejó atrás su carrera deportiva como judoca tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, asumió un rol crucial como entrenadora y formadora de jóvenes que sueñan con alcanzar grandes metas en este deporte. Su presencia y trayectoria claramente que inspiran a las nuevas generaciones de judocas.



Este campo de entrenamiento contó con la presencia de 60 deportistas de todo el país de la categoría cadetes (15 a 17 años). Entre los atletas locales destacados que participaron en la convocatoria se encuentran los misioneros Andrea Colque, Brian Zevallos y Constanza Núñez. Esta última, con un potencial internacional significativo, recibió recientemente la noticia de su clasificación al Mundial de Cadetes en Perú.



"Me dieron la noticia en las ultimas horas que clasifiqué al Mundial de Cadetes de Perú, estoy muy orgullosa y agradecida con mi familia que siempre me apoya", mencionó emocionada Constanza Núñez, una de las grandes promesas de la Tierra Colorada que representará a la selección a fines de agosto en Perú.



Esta concentración histórica en la provincia, que inició el jueves en Posadas, culminará mañana en horas del mediodía. El evento fue posible gracias a la colaboración de la Confederación Argentina de Judo, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), la Federación Misionera de Judo, la Municipalidad de Posadas y el Ministerio de Deportes de la provincia.



El evento también contó con la presencia de las autoridades gubernamentales destacadas como la de Hugo Passalacqua, quien recorrió las instalaciones y destacó la importancia de este tipo de eventos para posicionar a Misiones como una sede de relevancia en el ámbito deportivo nacional. Passalacqua se hizo presente en las instalaciones y valorizó la jornada.

Además, el gobernador y el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, presenciaron la demostración de las escuelas de judo por un rato. Luego, entregaron indumentaria de Misiones a Pareto y a los demás integrantes del cuerpo técnico.