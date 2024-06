"Desespera que otro nene esté desaparecido y no lo encuentren", lamentó la mamá de Sofía Herrera | El Territorio

Sofía Herrera tenía 3 años cuando desapareció en un camping cerca de Río Grande, en Tierra del Fuego. Desde aquel 28 de septiembre de 2008 su paradero se convirtió en un misterio.

sábado 22 de junio de 2024 | 18:21hs.

María Elena no desiste en la búsqueda de su hija. //Foto: Facebook.

La mamá de Sofía Herrera, la nena que desapareció hace 15 años y cuyo caso impulsó la creación de la Alerta Sofía para potenciar las búsquedas involucrando de manera inmediata a todas las fuerzas de seguridad del país, expresó que la situación con el caso Loan en Corrientes "me angustia", sobre todo al hacer una obligatoria vinculación con la desaparición de su hija, de quien nunca más nadie supo dónde está o qué le pasó.

"Desespera que otro nene esté desaparecido, que no lo encuentren, que sigan pasando las horas", dijo María Elena Delgado en el programa Cámara del Crimen (TN). Para ella, lo más angustiante es que culpen a la familia, aunque prefirió no opinar sobre la investigación y prirorizó el hallazgo del niño "sano y salvo".

En cuanto al caso de su hija, dijo que continúan buscándola: "La buscamos siempre, no perdemos la esperanza de encontrarla, pero no sabemos qué pasó con ella, es vivir con la incertidumbre todos los días". Además, señaló a las autoridades que manejaron su caso: "Acá, hubo mucha gente que hizo mal su trabajo, todos siguen su vida y no cae la responsabilidad sobre nadie".

Sofía Herrera tenía 3 años cuando desapareció en un camping cerca de Río Grande, en Tierra del Fuego. Desde aquel 28 de septiembre de 2008 su paradero se convirtió en un misterio. "Es lo peor que te puede pasar porque es algo que no tiene cierre, una no puede vivir tranquila porque al no saber qué pasó con mi hija no tenés una respuesta y todo el tiempo estás pensando. No hay un duelo, es algo que nunca se termina, es la incertidumbre todos los días", manifestó Elena.

En un camping

La causa de Tierra del Fuego dio inicio al Alerta Sofía, el mismo sistema que se activó con la desaparición de Loan para coordinar la inmediata búsqueda y localización a nivel nacional cuando se considere un "Alto Riesgo Inminente".

La niña y su familia estaban en un camping cuando la vieron por última vez. Además de los padres de la menor había un matrimonio amigo. Incluso estaba un niño que en ese momento tenía 6 años y dijo haber visto que a Sofía se la llevó una persona sin embargo ese aporte terminó descartado.

"Cuando ese chiquito cumplió 18 años fue de nuevo a declarar, hizo un retrato hablado y dijo que él vio a una persona llevarse a mi hija", afirmó María Elena en Telenoche, quien advirtió por los cambios de fiscales y jueces desde 2008.

En medio de la enorme incertidumbre, la mamá contó que están "esperando una actualización del rostro de Sofi, que la va a hacer un perito dibujante de la Policía Bonaerense porque la verdad que no hay nada en el país como para hacer el rostro con inteligencia artificial".