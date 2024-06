Angelotti y su banda, a juicio por captación y abuso de menores | El Territorio

El juez Ariel Lijo rechazó planteos defensivos y giró la causa a la Cámara de Casación Penal. También están imputados su pareja, Leandro Aguiar, y Marcelo Corazza

sábado 22 de junio de 2024 | 11:30hs.

La mayoría de los hechos ocurrió en calle Ralf Haupt de Oberá.

La Justicia Federal decidió la elevación a juicio de la causa que investiga organización delictiva dedicada a captar menores de edad misioneros para la corrupción y explotación sexual presuntamente liderada por Francisco “Rolo” Rolando Angelotti Notarbartolo (46) desde la localidad de Oberá.



Además del presunto líder de la banda, por el caso están imputados con procesamiento firme la pareja de Rolo, Leandro Agustín Aguiar (25) - el último de los detenidos-, Raúl Ignacio Mermet y Marcelo Corazza. Corazza es un conocido productor televisivo que saltó a la fama por ser el primer ganador del reality Gran Hermano en Argentina.



La decisión se conoció ayer y está firmada por el titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Cuatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ariel Lijo. El magistrado, candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazó las oposiciones de las defensas y decretó la clausura de la instrucción y elevación a juicio.



Ante esto, el expediente será remitido a la Cámara Federal de Casación Penal para el sorteo del Tribunal Oral Federal que deberá intervenir en el juicio. Luego de esto se deberá establecer una fecha de debate, aunque queda abierta la posibilidad de que los imputados acuerden un juicio abreviado, en donde deberán aceptar su culpabilidad por una pena más leve y así evitar la exposición.



El juez Lijo además dispuso además que se extraigan los testimonios que sean necesarios para que el Ministerio Público Fiscal continúe trabajando en las otras investigaciones que tiene abiertas, señala el documento al que tuvo acceso parcial El Territorio.



En octubre del año pasado, tras la incorporación del análisis de los elementos electrónicos incorporados al expediente, el letrado había determinado el procesamiento de Aguiar, además de ampliar el procesamiento de los demás involucrados. También se trabó un embargo de 10 millones de pesos.



Asimismo, hace tres meses el Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Dos de Caba, y Alejandra Mángano, fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), habían solicitado la elevación a juicio.



Las conversaciones entre Aguiar y Rolo Angelotti, quienes confirmaron ser pareja ante la Justicia y son las personas que vivían en Oberá, revelan datos escabrosos. Para la Justicia Angelotti y Aguiar actuaban de forma coordinada con el perverso fin de la organización. La pareja tenía una pizzería.

Se señala que, al igual que Angelotti, captaba a menores vulnerables invitándoles a la casa para que jueguen en las avanzadas computadoras de ellos “a fin de que, con el correr del tiempo y el aumento de confianza, comenzaban a desplegar los abusos sexuales”.



“Leandro Agustín Aguiar no sólo habría tenido un amplio conocimiento de las conductas ilícitas que, con menores realizaba Angelotti, si no que, además, habría tomado participación activa y directa en ellas”, señala el documento en el que se resolvió la situación procesal del último de los detenidos.



“Conforme surge de las diversas conversaciones (...) Aguiar no sólo sabía que Angelotti abusaba sexualmente de menores, si no que le requería que se filmara cuando lo hacía, para poder verlo luego. Además, se denota que Aguiar se jactaba de haber mantenido relaciones sexuales con otros menores, entre los cuales se encuentra la víctima VII”, amplía la resolución.



Del análisis de las conversaciones entre ambos, el magistrado dio por comprobado que “de manera clara y concreta, no sólo el accionar conjunto y coordinado entre Aguiar y Angelotti para la explotación sexual de menores, sino también la férrea voluntad y diversión que de ello sacaban”.



Como se dijo, la implicancia de Aguiar surgió de los análisis de los aparatos electrónicos hallados en la casa. Al detalle se pudo establecer que una tablet era de su propiedad porque estaba asociada a su cuenta de Mercado Pago, en la que recibía el dinero de la venta de pizzas.



El horror afloró cuando los investigadores dieron con las conversaciones con Angelotti, que estaba agendado como “Gor”. “A vos te regalo un nenito de 14 virgen por un fin de semana”, le dijo Aguiar a su pareja el 17 de septiembre del 2019, en una de las tantas conversaciones perversas.



Asimismo, el 15 de agosto del 2019 Aguiar le pidió a Angelotti que sometiera sexualmente a un menor de edad frente a la cámara para que después lo pudiera ver. “Me gusta imaginarme tus violaciones”, le expresó, a lo que Angelotti respondió: “A mí me gusta cuando vos lo violás y me contás lo que hacés”. Seguidamente Aguiar refirió “Sometelo”, “frente a la cámara”, “quiero ver”.



Al detalle, se le reprocha al posadeño al menos dos víctimas menores de edad. La última de un joven a quien se refirió como “Osito”, oriundo de Puerto Iguazú, quien -según le contó a Angelotti- estuvo en su casa el 10 de abril del 2021. No se trata de un actor más, sino que actuaba en coordinación con el principal implicado.