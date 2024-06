La nocturnidad en el centro de la escena de las comunas misioneras | El Territorio

La controversia por las normativas respecto del alcohol y la noche vuelve a hacerse presente en los concejos deliberantes, con análisis desde lo social y lo económico

sábado 22 de junio de 2024 | 6:00hs.

Algunas de las normativas vigentes complica el desarrollo de locales gastronómicos en localidades misioneras.

La nocturnidad vuelve a estar en la mesa de debate en los municipios de Misiones. Es un tema que siempre generó opiniones encontradas por englobar no sólo a legisladores locales, empresarios de la noche, gastronómicos y demás, sino también a ellos, los jóvenes, que son los primeros de la fila en el impacto de las normativas.



Varios municipios de la provincia ya cuentan con ordenanzas o códigos de nocturnidad; otros tantos aún no legislaron sobre el tema. Sin embargo, todos se encuentran, en primer lugar, bajo la Ley Nacional 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo que prohíbe la venta a menores de 18 años,como también la ley provincial XIV - Nº 5, conocida como Ley Galeano.



Con ese norte, las comunas van trabajando para profundizar las normas. El alcohol cero al volante es uno de los proyectos que comenzó hace algunos años a tomar forma en diferentes ciudades, como en Posadas, donde rige desde 2016. La localidad de Oberá es una de las que trabaja en ese sentido, con un proyecto que se encuentra en comisión del Concejo Deliberante (ver Oberá avanza...).



De igual manera, otras ciudades como Eldorado e incluso la misma Posadas siguen en la búsqueda de normas que vayan en sintonía con el entorno, teniendo en cuenta opiniones diversas e incluyendo el análisis social y económico necesario para estos casos.



Posadas y la Estudiantina

La Estudiantina es uno de los eventos más importantes en Posadas. La fiesta de los jóvenes reúne a cientos de familias cada año. Se realiza en la Costanera, tanto la noche de despliegue como sus respectivas pruebas piloto. Teniendo en cuenta el movimiento económico que ello genera, el concejal de Acción, Pablo Velázquez, presentó una iniciativa que apunta a “mejorar la experiencia de la Fiesta de la Estudiantina en la ciudad de Posadas”. Según se detalló, la propuesta busca eliminar las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, con miras a hacer de este evento una celebración más completa y segura, tanto para los residentes como para los turistas.



Al fundamentar la iniciativa, Velázquez explicó que “hay un decreto del año 2017 que avanza bastante en el libre albedrío de las personas y perjudica a los comerciantes posadeños, principalmente de la Costanera”. En este contexto, detalló que debido a esta normativa vigente que sostiene la prohibición de bebidas alcohólicas durante los días de Estudiantina, “los restaurantes o comercios de la zona no pueden vender este tipo de artículos, y sus clientes habituales esos días no pueden consumir ninguna bebida que contenga alcohol”. Aseguró que se trata de un perjuicio enorme para el comerciante. “Vienen turistas que quieren sentarse a comer y tomar algo, no lo pueden hacer por este motivo”, dijo el edil.



Seguidamente, habló que hay otras ordenanzas que están a fin de resguardar al ciudadano como por ejemplo el alcohol 0 al volante. “Considero que es una normativa excedente para este caso, que produce que todos los años haya una especie de enfrentamiento entre los estudiantes y los gastronómicos”, dijo.



Eldorado, por la derogación

Cuando todo parecía indicar que una mayoría de concejales estaba dispuesta a derogar la ordenanza del 2007 que creaba el Código de Nocturnidad de Eldorado -ya que el proyecto había logrado juntar cinco firmas en la comisión de trabajo del Concejo- sorpresivamente al ser tratado en sesión ordinaria, cuatro de los siete concejales votaron porque el proyecto volviera a comisión, mientras que los otros tres, por su derogación. Ahora será necesario presentar un nuevo proyecto para tratarlo.



La ordenanza 15/2007 se aprobó luego de una sucesión de accidentes en los que fallecieron jóvenes. Pero tanto desde la discusión previa a su aprobación, y durante todos los años de vigencia, hubo voces que plantearon la necesidad de no aprobar el código o de modificar algunos de sus artículos, hasta la derogación total.



Augusto Daniel González, edil por la UCR, planteó la necesidad de derogar la norma por considerarla ineficaz. Advirtió que esta norma, luego de tantos años de vigencia, logró estigmatizar a los jóvenes y sus lugares propios recreativos, además de perjudicar a los empresarios de la vida nocturna de Eldorado, y a los establecimientos gastronómicos.



Es que el código, tal cual está sancionado, plantea prohibiciones de actividades que exceden el marco de la ley XIV- Nº 5 (Ley Galeano). Entre las prohibiciones que establece se pueden contar la venta, consumo, expendio y cualquier forma de suministro de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de 18 años; la realización y/o promoción de eventos en el que para su participación se requiera el consumo de bebidas alcohólicas, o cuyo premios sea la facilitación o estímulo al consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, prohíbe la venta o consumo entre la hora cero y las 8, en todos los comercios, shops, servicompras y otros de Eldorado que no se hallen exceptuados. Además, los gastronómicos tienen prohibida la venta, y/o consumo entre las 5 y las 8; siendo las 5 el encendido obligatorio de la iluminación normal y las 6 como horario de cierre de las actividades de los boliches, afines y espectáculos.



El argumento de los concejales que votaron en contra de su derogación giró en que todos reconocen que es necesario reformar algunos aspectos del código, pero que la derogación total traería consecuencias que deberían ser más analizadas antes de tomar la decisión.



Buen funcionamiento en Montecarlo

Desde 2007 Montecarlo cuenta con la ordenanza N° 10/07 que es el Código de Espectáculos Públicos y Locales Públicos de Esparcimiento.



“Este código remite en determinados artículos que tiene que ver con la cuestión técnica al código urbano de edificación y zonificación, con la ubicación donde debe estar cada uno de los establecimientos previo a la habilitación, en Montecarlo. La realidad es que no hemos tenido grandes inconvenientes, hace unos años se inauguró un local bailable que presentó cierta inquietud por parte de la comunidad, pero no fue necesario hacer una modificación del código vigente”, explicó la presidente del Concejo, Graciela Oliveira.



Además detalló: “Se fueron incorporando actividades que por ahí no estaban contempladas como peloteros, que fue la última incorporación que se hizo. No hemos tenido inconvenientes, ni solicitudes que ameriten una modificación de este código teniendo el Ejecutivo la facultad de realizar la habilitación y contralor de funcionamiento”.

Oberá avanza en una ordenanza de alcohol cero al volante

El año pasado, el Senado convirtió en ley la norma de alcohol cero al volante. Lo sancionado modifica el artículo 48 de la Ley de Tránsito 24.449 y prohíbe la conducción de cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre. En Misiones, se aplica a las rutas 12 y 14.



La Provincia se adhirió a esta norma aunque también busca seguir avanzando en una ley propia. Actualmente rige la tolerancia de 0,5% de alcohol en sangre tanto en las rutas de la Tierra Colorada como en los municipios que aún no cuentan con ordenanzas propias referidas al tema. En total, son cinco las comunas que tienen alcohol cero: la pionera fue Posadas, además de El Soberbio, Garupá, San Vicente y Eldorado donde a pesar de haber sido vetada por el Ejecutivo, fue ratificada por el Concejo.



La ciudad de Oberá ahora va por esta misma norma. Un proyecto de la concejal del PRO Adriana Kosnicki se encuentra en comisión y busca aplicar esta ordenanza a las calles de la localidad. “La prohibición de conducir con una alcoholemia superior a cero es fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Es alentador ver que varias provincias y municipios en Argentina ya han adoptado esta política, lo que demuestra su efectividad y su potencial para salvar vidas. Es especialmente relevante el caso de Posadas, donde la implementación de la tolerancia cero ha arrojado resultados positivos”, explicó la edil al fundamentar el proyecto.



“Propone implementar en Oberá la tolerancia cero de alcohol en conductores, dado que gran parte de los siniestros viales se producen por impericias o negligencias humanas, siendo la conducción bajo efectos del alcohol el principal causante de los mismos”, adujo.



La norma estaría acompañada de programas de difusión masiva para la educación y concientización vial destinados a todos los ámbitos del ejido municipal con los objetivos de disminuir los siniestros viales relacionados al consumo de alcohol; desarrollar campañas de prevención y difusión en materia de concientización al respecto; y dictar talleres de sensibilización respecto de los riesgos de la conducción bajo efectos del alcohol.