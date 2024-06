Venta de empanadas para ayudar al músico Unters a costear su tratamiento médico | El Territorio

El bajista posadeño Cristian Unters tiene una infección en el pie tras pisar una espina de cactus, su cuadro se agravó debido a la diabetes y estuvo internado tres semanas en el Madariaga; busca recaudar fondos para afrontar los gastos de su curación

Cristian Unters se realiza curaciones diarias y espera pronto estar recuperado para volver al escenario. Fotos: Marcelo Rodríguez

El bajista posadeño Cristian Untersteiner (39) está atravesando un problema de salud que le impide por estos momentos trabajar, y para poder costear su tratamiento y recuperarse totalmente, con apoyo de sus seres queridos organiza una venta de empanadas hoy en casa de sus padres en el barrio San Miguel.

El tradicional plato lo elaboran su madre y hermanos, la docena de empanadas tiene un costo de 6000 pesos y lo recaudado será destinado para cubrir gastos médicos, se puede encargar y retirar al mediodía.

“Estoy muy agradecido con mi familia, con los amigos, con toda la gente que me está acompañando y dando una mano en esta situación, espero pronto recuperarme bien y volver al ruedo, a los escenarios, a la vida normal de todos los días”, dijo Untersteiner, más conocido artísticamente como Cristian Unters.

El músico es actual bajista de Roberto Edgar Volcán, integra la banda de Matías Vázquez de música popular brasilera y los proyectos de rock Chevaman, tributo a Los Abuelos de la Nada y Melones Suicidas, tributo a Mamonas Assassinas.



Una espina

Acerca de su estado de salud contó a El Territorio que a principios de mayo le entró en la planta del pie una espina de cactus, “de esos cactus grandes”. Este incidente doméstico se complicó debido a que tiene diabetes tipo 1 y neuropatía periférica, esta última condición le afectó la sensibilidad en los pies. “Soy diabético de toda la vida y me cuido mucho y aunque suene gracioso todo pasó por no hacerle caso a mi mamá y anduve descalzo, me entró la espina y como también tengo neuropatía periférica no me di cuenta, no sentí dolor y tampoco se veía nada raro que me alerte. Seguí mis actividades, anduve caminando, hasta que pasaron unos cuatro días y se vio la infección y ahí fui al médico pero la infección se agravó muy rápido y comenzó el dolor y era muy peligroso, incluso para mi vida”, especificó.

Por unas semanas recorrió distintos especialistas y siguió las indicaciones, mientras que su médica diabetóloga le iba ajustando la medicación de base, pero un estudio reflejó que la infección le llegó a los tejidos y quedó internado en el Hospital Madariaga. “Estuve internado tres semanas hasta hace poquitos días que me dieron el alta con tratamiento ambulatorio, y mi médica diabetóloga me estuvo ajustando la dosis, porque como se sabe, la diabetes tiene mucho de emocional y toda esta preocupación y estrés también me afectaron”, precisó.

Ahora continúa con reposo en su casa y curaciones diarias en un instituto especializado en pie diabético al que debe trasladarse en remis. “La atención médica, medicamentos, estudios es algo costoso, en el Madariaga me atendieron excelente cuando estuve internado, pero ahora tengo que seguir con las curaciones diarias que las tengo que pagar y el traslado hasta la clínica que queda en el centro, ya que la movilidad se me dificulta,”, pormenorizó.

Para ir saldando algunas deudas y tener un margen para afrontar lo que quede del tratamiento es que realiza esta venta de empanadas. “Soy un trabajador independiente y hace casi dos meses que no puedo trabajar y producir, y toda esta situación de salud me generó deudas, amigos me prestaron dinero para la atención médica y queda un tramo por delante, todavía están en riesgo los tendones, y si bien va progresando, el tratamiento sigue”, evidenció.



Música y poesía

Unters relató que en este tiempo de recuperación, que debe pasar largas horas quieto porque tiene una herida abierta, le ayuda mucho tocar el bajo y la guitarra y escribir en compañía de Mausser, su perrito. “Desde siempre me gustó escribir, pero no para mostrar, al menos esa no es la finalidad, es para mí, es algo poético que me hace bien”, confió. Acerca de sus proyectos en la música que abarcan una diversidad de ritmos recordó que desde chico “siempre fui el rockerito, pero cuando Roberto (Volcán) me invita a su banda, le dije que sí de una, y ahora soy de lo más feliz, me encanta la propuesta artística y la calidad humana de Roberto y con Matías (Vázquez) hacemos música popular de Brasil, también toco en bandas de rock, amo la música y espero volver pronto a los escenarios”.

Para colaborar

Venta de empanadas para colaborar con el músico Unters. La docena cuesta 6000 pesos, se retira hoy sábado al mediodía en avenida 115 Nº1792 y calle 38, a una cuadra de avenida Centenario, en el barrio San Miguel, en la zona oeste de Posadas. Pedidos y más información al WhatsApp 376 4-729964.