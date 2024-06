Las sospechas del misionero que estuvo en la búsqueda de Loan | El Territorio

El apostoleño Raúl Fagundez culminó esta noche su labor de rastrillaje ya que, por directivas del fiscal, de a poco se va reduciendo el número de rescatistas en el lugar. El misionero, que trabajó en la búsqueda con los bomberos en la zona rural de 9 de Julio, compartió con este medio su mirada. “A mí parecer, esas pruebas fueron plantadas, esa zapatilla fue puesta por alguien más. Esos rastros que se encontraron fueron plantados también para desviar y concentrar en otro lado la búsqueda"

viernes 21 de junio de 2024 | 22:24hs.

Raúl Fagúndez

El apostoleño Raúl Fagundez, quien se sumó el lunes a la búsqueda de Loan Peña que lleva 9 días desaparecido, compartió que esta noche culminó por directivas del fiscal, al menos para la gran parte de los rescatistas presentes, el rastrillaje en la zona del paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio en busca del menor.

Además, luego de tantos días de trabajo de campo, Fagundez dio su parecer de lo hallado como huellas y la zapatilla de Loan. “A mí parecer, esas pruebas fueron plantadas, esa zapatilla fue puesta por alguien más. Esos rastros que se encontraron fueron plantados también para desviar un poquito y concentrar en otro lado la búsqueda. Porque, es mi punto de vista, un chico deshidratado, con sueño, con hambre, no va a caminar tan lejos”, apuntó Fagundez que mañana regresa a Misiones.

Es que justamente por estas últimas horas se abrió una investigación federal en el caso, así lo confirmó la Fiscalía Federal de Goya y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El misionero, ex piloto de rally, se sumó con los equipos de comunicación para colaborar con los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, Corrientes y durante todos estos días estuvieron realizando un rastrillaje desde el lugar donde se perdió Loan.

“Hoy se realizó la búsqueda en puntos que podían arrojar algún dato, alguna huella. Bueno, en realidad, huellas ya no se buscaba por la cantidad de días, ¿no?. Pero esperábamos algún dato positivo y no... Igualmente se recorrió mucho, si no estoy equivocado, alrededor de 35.000 hectáreas. Se caminó varias veces todo y se rastrilló en varios lugares nuevamente”, señaló esta noche Fagundez.

Fagundez trabajó junto a los Bomberos de Santa Lucía a quienes agradeció por el trato.

Y agregó que “no se pudo encontrar nada de Loan lamentablemente. Esperámos hasta última hora hoy, cuando hicieron la reconstrucción de los hechos nuevamente ahora a la tarde y que pudieran decir algo para arrojar una pista, y no, no pasó nada. Ahora el fiscal ya cambió la carátula del caso”.

Enfatizando sobre la búsqueda, el apostoleño explicó que “no quedó ni un lugar sin revisar, de nuestra parte por lo menos. Había varios grupos, había drones, parapentes, canes, de todo. Sinceramente, se nos agotó las posibilidades y las esperanzas terminaron, para mi por lo menos”, dijo compungido.

También, Fagundez, pese a tener tantos días en un lugar inhóspito rastrillado dijo no haber sentido en cansancio. “Porque quería encontrarlo como sea, hoy ya era buscar un cuerpo -después de tantos días- y tampoco se encontró”.

Y agregó que “la adrenalina era algo que no te cansaba. El caminar y caminar, pero no me cansé nunca. No bajé los brazos. Había que entrar en el monte y entrábamos y eso que los montes acá en Corrientes son totalmente diferentes a los de Misiones. Son más chicos, son tipo mogotes, tipo islas. Entonces uno está acostumbrado a ingresar ahí. No es tan cerrado como Misiones. Entonces uno le mete pata, le mete ganas, ingresa. Hicimos el mejor que pudimos y se hizo todo lo posible para encontrarlo”.

Las sospechas de Fagundez

“Es muy raro todo obviamente. Tenía fe de encontrarlo, pero lamentablemente no se dio. Y bueno, hoy tenemos que decir que no está acá y a mí parecer esas pruebas fueron plantadas. Esa zapatilla fue puesta por alguien más. Esos rastros que se encontraron fueron plantados también para desviar un poquito y concentrar en otro lado la búsqueda. Porque, cuento mi punto de vista, un chico deshidratado, con sueño, con hambre, no va a caminar tan lejos”, fueron las contundentes palabras del misionero.

Y agregó más de lo que pasó con lo hallado en su parecer. “Un niño no va a caminar tan lejos de donde se encontró la zapatilla y el rastro. Yo tuve diálogo con una mujer, porque en el rastrillaje llegamos a la casa de la hermana del tío que está detenido; y bueno, es evidentemente que hay algo más”.

Luego agregó en su relato que “el rastro que se encontró era solamente el pie derecho. El pie izquierdo nunca apoyó en ningún lado y siempre plantado en un lugar que se vea. En un estiércol de vaca está el piecito en el medio y dos veces se encontró lo mismo. Con un pie en el medio. Es imposible. Desde mi punto de vista, es imposible; y en la arena también había... la profundidad del rastro que había era con mucha presión. Era con mucho peso. Para que sea un chico deshidratado, con hambre, con sueño y que la huella tenga una profundidad de un centímetro en la arena. No es que apoyó el talón. No es que apoyó la parte de los dedos. Fue algo parejito con presión”.

Para finalizar, el expiloto que se sumó a estos días de desesperación que se vive en busca de Loan que sigue sin aparecer y surgen nuevas pistas cada día, dijo que regresa a la Tierra Colorada con la "angustia de no poder encontrarlo".

"Así que mañana estoy retornando a Apóstoles sabiendo que hice lo que el corazón dijo, me pidió y quería venir a buscarlo. Con eso me quedo tranquilo”.