Una tía de Loan habló de un misterioso encapuchado que subió a su camioneta: "Llevaba una linterna" | El Territorio

Lidia Noguera, hermana de la mamá de Loan, habló para pedir desesperadamente que avancen en la investigación y focalicen en los sospechosos. También hoy volvió a hablar el padre y un hombre dijo haberlo visto en Ciudad del Este, Paraguay

viernes 21 de junio de 2024 | 17:05hs.

Lidia Noguera tía de Loan, hermana de la mamá del niño.

A más de una semana de la desaparición de Loan en Corrientes, todavía no hay ninguna pista firme sobre su posible paradero. Los familiares, desesperados, comienzan a cuestionar el accionar de las autoridades.

Lidia Noguera, tía por parte de la madre, habló con TN y reveló datos hasta ahora desconocidos. Ella conoce bien la zona porque nació en ese lugar, y explicó, en cambio, que su sobrino no estaba familiarizado con el lugar, porque nació 9 de julio, y era la primera vez que lo visitaba.

Los datos reveladores de la tía de Loan

La mujer relató los hechos desde su perspectiva, tal y como sucedieron: “Yo estaba en mi domicilio, recibo un llamado de mi sobrino me dice ‘tía se nos perdió nuestro hermano’ ¿Cómo cómo?, le digo ‘¿Quién?’ Me dice ‘Loan’ y le digo, ‘¿Y dónde estaba?’, yo pensando que se perdió de 9 de Julio, en el pueblo, porque yo no tenía conocimiento de que él había venido al campo.

La mujer salió inmediatamente con su esposo en su moto hacia el lugar de la desaparición del nene. “Cuando veníamos para para para nos cruzamos con uno de los detenidos, con Benítez”, recordó, y detalló que el hombre estaba sin la remera. “En ese momento a mí no me llamó la atención porque yo no sabía con quién estuvo el nene”, indicó.

Pero luego cayó en la cuenta de que era un indicio importante: “Yo recapacito a los dos días: ¿Por qué este señor se iba sin remera?” Y más adelante preguntó si se la había sacado para hacer pericias, como parte del operativo de búsqueda. El hombre había sido visto anteriormente con una remera roja de mangas largas.

Luego relató cómo todo el pueblo colaboró desde el primer día en el rastreo. “Nosotros rastrillamos todo desde el primer día, la primera noche, nos chocábamos entre todos y el nene no estaba. No puede llegar solo hasta el lugar donde apareció la zapatilla”, aseguró. Y cuidaron de vigilar los lugares por donde hubiera podido pasar.

Loan junto a su papá en el almuerzo.

Para la mujer, ya deberían haber encontrado algo. Por eso no cree que todavía esté en el campo, y reclamó que comiencen a investigar en otros lugares. “El Fiscal no tiene respuesta. Yo hablé con él y me dijo que estaba perdido y desorientado, y que la única prueba que tenía era esa zapatilla”, se quejó.

La tía de Loan hizo un pedido desesperado: “Por favor hagan allanamientos, los detenidos tienen familiares acá en 9 de julio, que empiecen a hacer allanamientos, algo tienen que encontrar”, afirmó.

El misterioso encapuchado del que habló la tía de Loan

Y agregó un dato importante sobre el tío, Bernardino Antonio Benítez, que sigue detenido por el delito de abandono de persona: “Esa tarde ( por el jueves 13) lo vimos a Antonio sin remera que volvía a 9 de Julio. Dijo que iba a buscar nafta y una linterna. Quiero saber qué pasó con esa remera roja que tenía en el campo y que se ve en la última foto del almuerzo”, preguntó.

Y agregó: “Esa noche mi esposo iba en su camioneta hacia el campo donde se perdió el nene, y en la ruta lo paró Antonio que hacía dedo”. Entonces aportó un dato clave: “Estaba con una remera marrón, llevaba una linterna e iba acompañado de otro muchacho que se cubría el rostro con una capucha blanca”.

Y destacó una sospechosa actitud: “De pronto pidieron bajar mucho antes del lugar de búsqueda y fueron hacia la zona donde al otro día hallaron la zapatilla”, reveló. Y se mostró sorprendida por el curso de la investigación, que no tomó en cuenta la posibilidad de que se llevaran a Loan a otro lado.

“Acá no tenemos control desde el primer día. ¿Cómo no va a haber un control policial en la entrada de 9 de Julio? Si el nene, supuestamente, seguía acá”, cuestionó angustiada la tía de Loan.

El papá de Loan dio su opinión: "No me caía muy simpático"

José Peña, padre del nene desaparecido hace ocho días en 9 de Julio expresó su desconfianza hacia Antonio Benítez, el tío que está detenido e imputado en el caso. "Nunca tuve mucho contacto con Antonio, no me caía muy simpático", dijo José a medios porteños. En horas de la tarde se realiza la reconstrucción de los hechos

21 de Junio, 2024



La policía correntina interrogó a la familia en repetidas oportunidades. "Nos preguntan siempre lo mismo y contamos lo mismo. Qué hicimos durante y después del almuerzo del jueves, cuando Loan desapareció. Además, quiero decir que es mentira que yo me quedé dormido después de comer. Siempre estuve despierto y escuchaba a los chicos jugando afuera de la casa. Siempre pensé que ahí estaba Loan", aclaró José.

"Loan no tenía vínculo con casi nadie de ese almuerzo. Y al tío lo conocía, pero nada más, no había relación. Yo tampoco era su amigo, nunca tuve mucho contacto con él, tampoco me caía muy simpático", reiteró José.

El tío de Loan tiene numerosas fotos con el nene en las redes sociales. "Es raro, me sorprende que tenga tantas fotos, como te digo, no había relación. No sé, no sé qué pensar. Yo sólo quiero a Loan otra vez conmigo. No puedo creer que no esté, menos que se lo hayan llevado", declaró en una entrevista con Clarín.

Pasan los días y crecen la angustia y la desesperación para esta familia correntina. "Hoy sería lo mejor que esté con alguien, pero con vida. Hace ocho días que lo están buscando. El comisario me dijo que están haciendo todo lo posible. Para mí no alcanza, porque Loan no está", expresó.

"No perdemos las esperanzas, Loan es un chico fuerte y vivo", dijo José. "Es mi preferido Loan, con él, a esta hora, jugamos mucho después del jardín. Tiene que volver, es un chiquito fuerte. No puede estar muerto, debe estar con alguien que se lo llevó", agregó.

La familia Peña sigue esperando respuestas y, sobre todo, el regreso de Loan. La comunidad y las autoridades continúan trabajando en la búsqueda, pero la incertidumbre y el dolor persisten en cada rincón de su hogar.

Nueva pista: investigan si Loan estuvo en Ciudad del Este

Ahora, una nueva pista sugiere que Loan podría haber sido visto en Ciudad del Este, Paraguay. Agentes del Departamento Antisecuestro de Alto Paraná están analizando videos de circuitos cerrados para confirmar o descartar esta información.

El subcomisario Edgar Galeano, jefe del Departamento Antisecuestro Regional Alto Paraná, informó que recibieron información de que Loan habría sido visto en una consulta médica en una Unidad de Salud Familiar (USF) en la zona de Remansito. Sin embargo, tras desplazarse a las distintas USF de la zona, los médicos aseguraron no haber visto al niño.

Posteriormente, otra persona afirmó haber visto a un nene con características similares el domingo entre las 11 y 12.30 en la rotonda del Área 1 sobre la Ruta PY07, en dirección a Hernandarias. Según esta fuente, el niño vestía una campera azul, un buzo negro y calzado de color claro.

Galeano manifestó que esta mañana se pondrán en contacto con comerciantes de la zona para verificar las grabaciones de los circuitos cerrados y así confirmar o descartar la información. Además, a través de Interpol, se comunicarán con los padres de Loan para obtener detalles específicos que puedan ayudar en la búsqueda.

El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina describió a Loan como un niño de tez trigueña, delgado, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas que decían “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El menor mide aproximadamente 80 centímetros y tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza.

En paralelo, en Argentina, Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan, junto a Daniel Ramírez y su pareja Mónica Millapi, están detenidos y declararán esta mañana en la fiscalía de Goya. Hasta el momento, todos ellos se han negado a hablar sobre lo sucedido.

La Policía Nacional de Paraguay ha pedido a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Loan que se comunique con el Departamento Antisecuestro a través del *377. La búsqueda continúa y cada pista es crucial para encontrar al niño y devolverlo a su familia.