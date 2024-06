Caso Loan: qué declaró el tío del menor | El Territorio

Antonio Benítez le habría enviado una carta al fiscal Guillermo Barry de Goya en la que contó detalles del día en el que el menor desapareció.

viernes 21 de junio de 2024 | 16:19hs.

La causa por la desaparición de Loan comienza a tener mayores detalles ante la declaración de dos de los tres detenidos. En primera instancia lo hizo Mónica Millapi y su abogado aseguró que su testimonio “va a cambiar el ángulo de la investigación”. Minutos después lo hizo Antonio Benítez, tío del menor, y dio a conocer elementos fundamentales.

Según la carta que Benítez le envió al fiscal Guillermo Barry de Goya como declaración, se extrae que el almuerzo del jueves 13 de junio transcurrió sin inconvenientes y que primero fue él solo a buscar naranjas y minutos después lo hicieron Daniel Ramírez, Mónica Millapi y los nenes.

También detalló que le peló una naranja a Loan y su hijo Joaquín en el momento en el que Ramírez recibe una llamada y su pareja, Millapi, se acerca para escuchar.

Asimismo, el detenido detalló que al tiempo se va del lugar y a los minutos lo hacen los otros adultos con los menores.

Es a mitad de camino cuando, según sostiene Benítez, una nena se da vuelta y dice que faltaba Loan, motivo por el cual todos regresan al naranjo y observan que el pequeño ya no estaba.

En ese momento, llamó a su mujer, Laudelina, y le preguntó si Loan estaba en la casa de Catalina, su abuela, pero la respuesta fue negativa.

Con esta noticia, tanto Laudelina como José, el papá del chico de 5 años, se unen al grupo para buscarlo.

Sobre porque los testigos resaltan que estaba sin remera durante la búsqueda, Benítez explicó que ese día hacía mucho calor, había muchos insectos y para ahuyentarlos se la sacó.

Durante su declaración subrayó que fue hasta el pueblo para cargar nafta y buscar linternas porque se hacía de noche y Loan no aparecía, relato similar al que señalan varios testigos.

En este sentido, Benítez destacó que todas las personas con las que estuvo durante ese lapso de tiempo van a poder confirmar sus dichos.

Con respecto a cuando regresó a la búsqueda, el tío de Loan señaló que allí ya estaba siendo custodiado por la policía, no en carátula de detenido.

"No hubo un pacto de silencio"

En una jornada intensa en la búsqueda de Loan Danilo Peña, en la que uno de los detenidos declarará frente a la Justicia en Goya, el abogado de dos de ellos manifestó que “no hubo un pacto de silencio” y que Mónica Millapi “responderá las preguntas”.

Jorge Monti, defensor de la pareja detenida, explicó que sus clientes “nunca se negaron a declarar” si no que fue una sugerencia al tratarse de un derecho constitucional.

“No hubo un pacto de silencio, ni mucho menos. Hubo actos procesales durante estos días, la fiscalía está lejos, en Goya, y por eso se atrasaron las testimoniales”, destacó.

El defensor confirmó que Millapi será la única que declarará y que en la jornada del jueves renunció a la defensa de Antonio Benítez, tío del menor, por una cuestión económica.

“El jueves fui a la comisaría de la mujer donde está detenida Millapi, hablé con ella y me informó que iba a declarar. Va a responder preguntas, yo no me quiero oponer porque es una forma magnífica de defenderse”, manifestó en TN.

Millapi se presentará a las 10 en la Sala de Audiencias de la UFIC de Goya para poder llevar a cabo su testimonial.

Acerca de la relación que Loan tenía con la pareja detenida, Monti subrayó que no lo conocían y que el jueves de su desaparición fue la primera vez que lo vieron.

“El menor no se perdió. Cuando anotician a la mamá de que no lo encontraba, su primera reacción fue 'se lo llevaron'”, insistió el abogado.

Se espera que este viernes, en el octavo día de búsqueda, se hagan las pruebas de luminol en los autos de todos los que estaban en el almuerzo.

Se abre otra causa ante la posibilidad de un secuestro

La Justicia federal de Goya en la provincia de Corrientes abrió una nueva investigación en torno a la desaparición del pequeño el jueves de la semana pasada y ante la posibilidad que haya sido secuestrado y no que se perdió.

La investigación es en paralelo a aquella que se sigue en la Justicia provincial y al haberse reforzado la hipótesis de un delito de trata de personas el cual es de índole federal.

En las últimas horas, ya la unidad fiscal anti trata a cargo de Alejandra Mángano venía trabajando en las medidas de investigación en la búsqueda de Loan de manera informal.

Al tomar mayor fuerza la hipótesis de un secuestro, se abrió una causa en la Justicia Federal siguiendo esa hipótesis.

A cargo del juzgado federal de Goya está la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal federal Flavio Ferrini.

Ello en función que la Justicia provincial ya venía investigando informalmente la posibilidad que Loan haya sido secuestrado pero de corroborarse la misma no son competentes y en función de ello es que se busca evitar futuras nulidades de los eventuales imputados.

La única pista que da pie a la hipótesis de un secuestro es que a ocho días el pequeño no aparece pese a haber rastrillado la zona donde fue visto por última vez y kilómetros a la redonda.