San Pedro se prepara para la noche elección de la embajadora cultural del municipio | El Territorio

viernes 21 de junio de 2024 | 8:30hs.

Foto: Carina Martínez

El municipio de San Pedro cumplirá 144 años el próximo 29 de junio, motivo por el cual, durante todo el mes, son varias actividades para poner en valor fecha tan significativa para los pobladores. En ese marco, este sábado 22 en el polideportivo se realizará, por primera vez la elección de la embajadora cultural del municipio. Este cambio de perspectiva abre el abanico a que más candidatas se animen a participar.

Hasta el año pasado se realizó la elección reina, siendo Cinthia Goldak, la representante municipal actual. Este año la esperada noche presenta un cambio con el que buscan darle mayor participación a importante acontecimiento, por lo que, la elección no se definirá por las características físicas sino más bien las intelectuales de cada candidata. En la misma línea se modifican los requisitos, siendo los más relevantes ser mayor a 17 años y no tener antecedentes penales.

Sobre estos cambios y motivo por el cual elegir una Embajadora Cultural en el aniversario del municipio, el rector del Instituto de Enseñanza Agropecuaria N.º 2, que junto a la Municipalidad organiza el evento, explicó a El Territorio que "La embajadora es quien le ofrece al mundo la cultura de nuestro municipio, que fomenta las costumbres y mantiene la identidad. Lo que se pretende es dar mayor participación a la rama femenina sin tener en cuenta la figura física sino contemplar otras virtudes en las candidatas"

En ese sentido detalló algunas de las cuestiones que tendrá en cuenta el jurado "La simpatía, el desenvolvimiento ante el público, su oralidad, los conocimientos sobre la historia del pueblo, ya que San Pedro cumple 144 años y tiene su propia música, deporte favorito, costumbres, esto todo debe conocer nuestra embajadora y lo pondrá de manifiesto con el mensaje que dará esa noche" señaló Adoryan.

Para esta nueva modalidad, existe un mínimo de edad para participar que es de 17 años con autorización de los padres, pero no un máximo de edad, no se tomará en cuenta la estatura o si tiene hijos. Si resulta un requisito no contar con antecedentes penales y que tenga como mínimo 5 años de residencia en el municipio.

La elección de la embajadora cultural está prevista para este sábado desde las 21 horas en el polideportivo local. Actuarán para ponerle alegría a la noche, Los Magos y el Dj Pachy Peralta. Las anticipadas se venden a $2 mil pesos.

Durante la tarde de mañana viernes, se realizará un ensayo con las candidatas que hasta el momento son diez.