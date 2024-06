Messi marcó un nuevo récord en la Copa América | El Territorio

El capitán de la selección llegó a los 35 encuentros y superó al histórico guardameta chileno Sergio Livingstone. “Fue un partido duro, por suerte encontramos el gol rápido en el segundo tiempo”, analizó

jueves 20 de junio de 2024 | 23:43hs.

Lionel Messi, la gran estrella de la selección argentina campeona del mundo, al ser titular en el encuentro contra Canadá, se adueñó en solitario del récord de jugador con más partidos jugados en la Copa América. Con 35 encuentros, superó al histórico guardameta chileno Sergio Livingstone, con el que compartía la plusmarca de 34 cotejos.

Messi compartía ese honor con Livingstone desde la final de la Copa América de Brasil 2021, donde la Albiceleste se proclamó campeona alcanzando su 15° trofeo, el mismo número que Uruguay detenta desde Argentina 2011, y ahora ambas comparten como las selecciones con más títulos en el historial del torneo. Livingstone, recordado primero como arquero y luego como relator y comentarista en la televisión chilena durante varias décadas, consiguió su récord en 1953.

Partido duro

Luego de la victoria 2 a 0 ante Canadá, Lionel Messi explicó “sabíamos que iba a ser un partido duro, muy físico, en el primer tiempo había poco espacio. Por suerte encontramos el gol rápido en el segundo tiempo, pero así y todo fue complicado”.

“Tenemos la paciencia de tener la pelota, de moverla de un lado a otro. La mayoría de los rivales juegan diferente contra nosotros, debemos mantener el control”, agregó.

Tras la finalización del encuentro, Julián Álvarez habló con TyC Sports y expresó su más sincera alegría por volver a las redes con el combinado nacional. "Es importante para el delantero hacer goles, obviamente. Para la confianza personal y siempre sirve para ayudar al equipo. Pero estaba tranquilo, si bien hacía mucho tiempo que no convertía, en los partidos que me ha tocado jugar me sentía muy bien, físicamente bien y siempre trato de ayudar al equipo desde donde me toque".

"Era importante ganar por ser el primer partido. El grupo se lo merecía, veníamos trabajando muy bien en la semana”, indicó.

A su tiempo, Emiliano Martínez comentó “nosotros vamos a crear chances y meter goles. Yo trato de ayudar cuando nos lleguen una o dos veces. Tengo que atajar para el equipo”.

“Sabemos que tenemos un equipo con un talento tremendo. Es una Selección para pelear al máximo”, finalizó.

Mientras que Lisandro Martínez dijo “fue un partido durísimo para nosotros. Lo importante es que cada uno que entre pueda rendir al máximo".